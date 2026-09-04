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El seleccionado de rugby busca tomarse revancha de la derrota del sábado pasado
Los Pumas van por la recuperación ante Australia
El equipo está teniendo un muy flojo 2026, que comenzó con una discreta actuación como local en el Nations Championship.
04 de septiembre de 2026 - 20:38
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Nicolás Roger durante la práctica en Mendoza.
Prensa UAR (Gaspafotos - Ramiro Vega y Matías Arland)
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