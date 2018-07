El buitre Paul Singer es el nuevo propietario del club de fútbol AC Milan. A través de su fondo Elliott Management, el norteamericano se convirtió en el dueño del equipo italiano cuando los inversores chinos que controlaban al Milan desde septiembre de 2017 no pudieron pagar el vencimiento de un préstamo. El hedge fund carroñero que encabezó la disputa contra Argentina en los tribunales de Estados Unidos por el default financió con 303 millones de euros a Li Yonghong. Con esos recursos el inversor chino pudo adquirir el equipo de fútbol a una empresa del ex presidente italiano Silvio Berlusconi. Como los flamantes propietarios orientales no lograron hacer frente a la cuota por 32 millones de euros que vencía el viernes pasado, Singer se quedó con el Milan.