Pese a los cuestionamientos del ex mandatario Antonio Bonfatti, el ministro de Infraestructura y Transporte José León Garibay se puso en línea con el gobernador Miguel Lifschitz y defendió la negociación por el pago de la deuda por coparticipación que Nación mantiene con la provincia. “Es importante cerrar el acuerdo, no se pueden mantener estos conflictos abiertos en forma permanente”, apuntó el funcionario. Cercano al titular de la Casa Gris, Garibay lamentó que no exista “madurez política” para avanzar con el proyecto de reforma constitucional y le deparó a Lifschitz un futuro político de escala nacional.

- Nación anunció un recorte de 30 mil millones de pesos en la obra pública, ¿cómo impactará en la provincia?

- Respecto de nuestro Ministerio de Infraestructura hay tres áreas donde tenemos un vínculo con Nación. En el tema obras hídricas, que venimos gestionando con el gobierno nacional desde la conformación de los comité interprovinciales con las distintas provincias, el desarrollo de obras que Nación está financiando, hay un plan e interacción desde ese fondo hídrico que es un fondo especial que no se puede utilizar para otra cosa y se conforma con el gasoil. El otro área donde venimos trabajando es saneamiento, obras de cloacas y distribución de agua, ahí ha habido muy poco aporte frente a la expectativa que había generado el gobierno nacional en el inicio de su gestión, donde habían planteado invertir más de 22 mil millones de dólares, irse de la gestión con el cien por ciento de distribución de red de agua en todo el país, 75 por ciento de cloacas. Nosotros hemos presentando proyectos por 4 mil millones de pesos de obras de cloacas de distintas localidades y, en ese sentido, ha habido un bajo aporte y está desde hace ocho meses directamente cortado ese programa. Y el otro área donde tenemos vinculo es todo lo que es inversión en la red vial nacional, vemos que hay demoras en las inversiones que tenían comprometidas, como la autopista de un tramo de la ruta 33 que habían licitado, la autopista de la ruta 34 que está en ejecución entre Angélica y Sunchales, en la zona de Rafaela, algunas obras como la repavimentación de la Ruta 9 entre Roldán y Bell Ville. Vemos que hay una demora en el inicio y la inversión y no sabemos cuánto de esto se debe a problemas de gestión o problemas de decisión de bajar la inversión en obra pública. Lo que viene avanzando es la inversión muy fuerte que va a hacer el gobierno nacional en obras viales a través de los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que ya fueron licitados, adjudicados y están en gestión de administrativa de inicio, que es la autopista de la ruta 33, al autopista de la A012 y próximamente se va a licitar la autopista de la ruta 34.

- ¿En términos de compromisos asumidos se está cumpliendo?

- Dentro de estas tres áreas, en el tema hídrico sí hay una coordinación y avance conjunto. En las otras…en el área de saneamiento muy poco, son compromisos de hace un año y a partir de ahí se terminó todo lo que es la inversión nacional en el tema.

- En la Cámara de Senadores espera su aprobación un endeudamiento destinado a obra pública, ¿es imperiosa su aprobación para continuar con obras?

- Sí, esta es una segunda parte de un plan que nos habilitó la Legislatura hace un año y medio a tomar 500 millones de dólares con la emisión de un bono. Había un anexo de obras en esa ley que se están ejecutando en su mayoría, quedan algunas pendientes por problemas de recursos. Entonces, para dar continuidad a ese plan es que enviamos esta solicitud, para completar eso y desarrollar otras obras. Eso va a impactar en la continuidad del ritmo de gestión de obra, en la generación de actividad comercial.

- Referentes del socialismo fueron muy críticos con la chance de canjear la histórica deuda que Nación tiene con la Provincia mediante obra pública, ¿es una negociación provechosa para Santa Fe?

- Sí, totalmente, porque hay un compromiso de que toda esa deuda se va a afectar a infraestructura hídrica, vial, social, hospitales, centros de salud, como ya se viene aplicando para ese fin lo que es la recuperación de ese porcentaje de coparticipación que había quedado, que antes se descontaba y ahora se está haciendo, y ahora va a infraestructura. Es importante cerrar el acuerdo porque aparte va a demostrar una posibilidad de generar un acuerdo político entre la Provincia y la Nación, que no es poco. No se pueden mantener estos conflictos abiertos en forma permanente.

- ¿La Provincia tendrá libertad en las obras a realizar?

- Eso entra en la mesa de la negociación. Lo ideal hubiera sido que al otro día que la Corte falló, calcular cuánto se debe y ponerlo en efectivo en la cuenta de la Provincia. Lo deseable hubiera sido eso. Es importante cerrarlo de alguna manera.

- ¿Lamenta que este gobernador no pueda continuar con otro mandato?

- Lamento que no tengamos la madurez política a esta altura de tener una nueva reforma constitucional como tema prioritario. Lo otro es secundario. Santa Fe se merece una Constitución que adecue una serie de derechos, una estructura política nueva. Seguimos estando en deuda con los ciudadanos.

- ¿A Lifschitz le depara un futuro político de escala nacional?

- El modelo del Frente Progresista que hoy en Santa Fe lo lleva adelante el gobernador Miguel Lifschitz es un modelo que es necesario que la Nación lo vea, lo tome, tenemos que tratar de proyectarlo a nivel nacional y creo que Miguel Lifschitz tiene la potencia para encarnar y llevar una propuesta a nivel nacional.

- En la carta de sus posibles reemplazantes como candidatos del Frente, ¿Bonfatti es el mejor posicionado?

- Sí, eso es indudable por el rol que ocupa, es el presidente de la Cámara de Diputados, por los votos que tuvo para llegar a ese lugar, pero somos un frente de partidos políticos, habrá que ver colectivamente de qué manera dirimimos quien va a ser el candidato.