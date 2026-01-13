Omitir para ir al contenido principal
Portada
Público
Ni el 1% de los documentos salió a la luz
Trump esconde el Caso Epstein bajo Venezuela, Irán y Groenlandia
La campaña imperialista del presidente estadounidense coincide con la crisis por los archivos sobre el caso de pederastia, los cuales debían ser publicados antes de terminar el 2025.
Por
Antònia Crespí Ferrer
13 de enero de 2026 - 10:49
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"No importa cuántos países invadas, todavía serás un pedófilo", dice el cartel que vincula a Trump con Epstein en las calles de Londres.
(TOLGA AKMEN/EFE)
Temas en esta nota:
Donald Trump
Jeffrey Epstein
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de enero de 2026
La explicación de especialistas
Qué es un meteosumani, el fenómeno que produjo la ola gigante en Santa Clara del Mar
Reclamaron con un corte en la Panamericana
Una reconocida firma de artículos limpieza despidió a decenas de trabajadores
Exclusivo para
Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge
La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”
Por
Gabriela Valdés
Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025
Volvió el crédito hipotecario
Otro revés judicial para el gobierno de Javier Milei
Los comedores no se pueden tomar vacaciones
Por
Irina Hauser
Más de 20 mil pasajeros afectados
Flybondi: más de 100 vuelos cancelados en los últimos cinco días
Por
Santiago Brunetto
El País
Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge
La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”
Por
Gabriela Valdés
El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano
Una invitación a visitar la Argentina
Según el "Obervatorio de Tierras" hay 36 distritos con más venta de tierra al extranjero de la permitida
Quieren poner el país a la venta
Por
Ayelén Berdiñas
Por derechos
Otra lucha en el Garrahan
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de enero de 2026
Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato
Los buitres vuelven a la carga en el caso YPF
Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025
Volvió el crédito hipotecario
Analistas privados anticipan el dato de inflación que informará el Indec
Precios cerca del 2,5% mensual
Sociedad
La explicación de especialistas
Qué es un meteosumani, el fenómeno que produjo la ola gigante en Santa Clara del Mar
Ordenó su retiro del mercado
La Anmat prohibió la venta de una serie de medicamentos
¿Llueve en el Amba?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de enero
Deportes
Mientras unos se preparan, otros buscan su pasaje para el cuadro principal
Para los tenistas argentinos, todos los caminos conducen a Australia
Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios
Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones
El salteño, al frente entre las motos
Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general
Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel
River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay