Ni el 1% de los documentos salió a la luz

Trump esconde el Caso Epstein bajo Venezuela, Irán y Groenlandia

La campaña imperialista del presidente estadounidense coincide con la crisis por los archivos sobre el caso de pederastia, los cuales debían ser publicados antes de terminar el 2025.

Antònia Crespí Ferrer
Por Antònia Crespí Ferrer
"No importa cuántos países invadas, todavía serás un pedófilo", dice el cartel que vincula a Trump con Epstein en las calles de Londres. (TOLGA AKMEN/EFE)

El País

Asamblea por el Agua Mendoza

Mendoza en contra del proyecto minero San Jorge

La resistencia cumple un mes y se viene un “Caravanazo Libertador”

Por Gabriela Valdés

El obispo de Santiago del Estero con el Papa en el Vaticano

Una invitación a visitar la Argentina

Frontera Chile

Según el "Obervatorio de Tierras" hay 36 distritos con más venta de tierra al extranjero de la permitida

Quieren poner el país a la venta

Por Ayelén Berdiñas

Por derechos

Otra lucha en el Garrahan

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 13 de enero de 2026

Burford pedirá que se declare a la Argentina en desacato

Los buitres vuelven a la carga en el caso YPF

Fue la modalidad con mayor crecimiento en 2025

Volvió el crédito hipotecario

Buenos Aires, 18 de abril de 2025 supermercado gondolas precios inflacion consumo Foto Guadalupe Lombardo

Analistas privados anticipan el dato de inflación que informará el Indec

Precios cerca del 2,5% mensual

Sociedad

Santa Clara del Mar

La explicación de especialistas

Qué es un meteosumani, el fenómeno que produjo la ola gigante en Santa Clara del Mar

Ordenó su retiro del mercado

La Anmat prohibió la venta de una serie de medicamentos

¿Llueve en el Amba?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de enero

Deportes

PERTH (Australia), 03/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina celebrates after winning against Taylor Fritz of the USA during the United Cup match between USA and Argentina at RAC Arena in Perth, Australia, 03 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Mientras unos se preparan, otros buscan su pasaje para el cuadro principal

Para los tenistas argentinos, todos los caminos conducen a Australia

FOTO PRENSA BOCA boca entrenamiento

Este miércoles en La Bombonera, contra Millonarios

Boca encara su primer amistoso con algunas modificaciones

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES ENERO 12: DAKAR, El argentino Luciano Benavides logra su tercer triunfo consecutivo y se coloca líder Gran prueba del piloto de KTM, que al abrir la pista durante toda la especial se gana 7'28" de bonificación, lo que le vale la tercera victoria de etapa en esta edición y el liderato de la clasificación con 10" de ventaja sobre su compañero Sanders.

El salteño, al frente entre las motos

Dakar 2026: Luciano Benavides volvió a ganar y ya lidera la general

FOTOBAIRES amistoso 2026 river millonarios montiel

Luego del triunfo ante Millonarios con un penal de Montiel

River logró superar su primer examen de temporada en Uruguay