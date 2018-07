No es la primera vez que la conductora Mirtha Legrand, confesa simpatizante de Cambiemos, se solidariza con los despedidos de la Agencia Télam y pide la reincorporación de los 357 trabajadores cesanteados. “Quiero ser solidaria con la gente de Télam, han despedido una cantidad enorme de personas. Preste atención el Gobierno si puede solucionarlo”, pidió este domingo desde la mesa de sus tradicionales almuerzos.

La conductora, que en más de una vez declaró su apoyo de Cambiemos, volvió a reiterar su disconformidad por frente a los despidos. “Yo soy solidaria, no busco votos, digo lo que siento. Esto es una barbaridad, hay gente que la está pasando muy mal. Yo me imagino a un hombre que vuelve a la casa y dice ‘vieja, me despidieron, no tengo trabajo’ y que los chicos escuchen”, se lamentó la conductora, que se dirigió a Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos que celebró los despidos con un duro mensaje. “Ganó el periodismo”, había dicho al día siguiente del envío de los 357 telegramas.

El viernes, la justicia laboral falló a favor de un grupo de trabajadores que habían presentado un amparo pidiendo la reincorporación. El juez Ricardo Tatarsky dio lugar a la medida cautelar y le ordenó al Gobierno incorporar a esos cinco trabajadores ya que los despidos eran inválidos sin el previo procedimiento preventivo de crisis, paso que el Gobierno omitió.

"Lo que consideró la Justicia es que la mecánica de los despidos fue ilegal, ya que no se realizó el procedimiento preventivo de crisis", explicó esta mañana el delegado Mariano Suárez en diálogo con la AM 750. En los próximos días el resto de los despedidos presentarán el mismo recurso, ya que el fallo de Tatarsky sentó jurisprudencia.

"Mantenemos la expectativa de que el Gobierno cumpla con el fallo judicial. La Justicia resuelve sobre estos cinco casos, pero con un argumento que agrupa a la totalidad de los trabajadores despedidos", sostuvo el delegado. Los trabajadores de Télam, mientras tanto, continúan con la permanencia pacífica en sus puestos de trabajo. "Seguimos esperando que las autoridades se prsenten en la Agencia", dijo por último Suárez, al recordar que desde que notificaron los despidos los integrantes del directorio no volvieron a concurrir a la Agencia.