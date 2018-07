Finalizada la pretemporada en Estados Unidos y en vísperas de que el plantel de River regrese al país desde Miami, el capitán Leonardo Ponzio sostuvo que será “difícil” que Marcelo Gallardo se marche del club ante una hipotética chance de dirigir a la Selección. “Sería importantísimo para él, pero creo que su prioridad hoy es River”, expresó el referente millonario, que formaría parte del once titular para enfrentar el próximo domingo a Central Norte de Salta por Copa Argentina.

River –cinco meses invicto, ya que la última vez que perdió fue con Vélez, 1-0 por la Superliga– acabó su preparación en Orlando y vuelve con la maquinaria afinada ante los próximos desafíos, que incluyen la Copa Argentina, octavos de Libertadores y el torneo local, que comienza el 25 de agosto.

Tras la renuncia de Jorge Sampaoli al seleccionado, el Muñeco Gallardo es uno de los apuntados en AFA para ocupar el cargo. “Marcelo está en el lugar que quiere, tiene muchos proyectos y sentido de pertenencia. Si bien el resultado marca muchas cosas, veo muy difícil que de un día para el otro se vaya a la Selección”, dijo al respecto Ponzio, quien elogió al DT por el hecho de “mirarlo y ya saber lo que él pide, aunque las cosas vayan bien o mal”. “Uno se da cuenta de que esta profesión tiene grandes cosas que uno valora cuando ya es grande. Es importante poder tener una base de años, saber cuál es la idea del mismo entrenador. Es buenísimo eso”, remarcó.

Y pese a que al club no llegaron refuerzos, destacó: “Se mantuvo una base y eso es lo mejor”, en referencia a que sólo se fue Marcelo Saracchi al fútbol alemán. “Estamos contentos. Tuvimos muchos días de entrenamiento, partidos con rivales de jerarquía”, dijo y concluyó: “Estoy feliz porque el grupo me respeta mucho y yo también a ellos”.

No obstante, a Gallardo hay algo que le preocupa mucho y es la situación de Gonzalo Martínez, en la mira de Lazio de Italia y de dos clubes de la Premier League: West Ham y Fulham. El 10 es el as de espadas en cuanto a desequilibrio ofensivo y el DT no está dispuesto a perderlo, mucho menos sin tener tiempo suficiente como para reemplazarlo.

Ante esta incertidumbre, Gallardo le exigió al presidente Rodolfo D’Onofrio que defina cuanto antes el futuro del futbolista, cuyo representante se encuentra en Inglaterra. En River aseguran que sólo se desprenderán de Pity si el interesado paga la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.