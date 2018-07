*Teresa García (senadora bonaerense de Unidad Ciudadana y denunciante de la causa penal que se tramita en La Plata): "La decisión de Vidal fue una medida sanitaria interna del oficialismo: corrió a una funcionaria que está a tiro de decreto, pero no responde a la denuncia ni a la declaración de la gente a la que utilizaron y no pueden callar. La gobernadora nombró a Inza contadora general el lunes 16 de julio ya con los datos que constaban en la denuncia que realice el 4 de julio y 24 horas después la hace renunciar. Vidal creyó que la causa se cortaba ahí. La denuncia que realice por falsedad de documento público, robo de identidad y lavado de activos, involucra a Vidal como presidenta del PRO, Jorge Macri (intendente de Vicente López), Néstor Grindetti (intendente de Lanas), Jorge Salvai (jefe de gabinete de Vidal) e Inza. Porque la ley de financiamiento político establece sanciones para el 'presidente y tesorero del partido y los responsable políticos y económicos financieros de la campaña" que "no puedan acreditar debidamente el origen y el destino de los fondos". Idénticas sanciones alcanzan al resto de los partidos políticos que integran la alianza, por eso muchos concejales de otras fuerzas que la integran salieron a aclarar que ellos no aportaron a la campaña, como figura en la documentación oficial que realizó Cambiemos. Además las propuestas de Vidal llegan tarde, como realizar una auditoria y la propuesta de bancarizar los aportes. La actual legislación en eso es clara: los aportes deben hacerse por transferencia bancaria, tarjetas de crédito y otro medio que acredite fehacientemente el aporte. Pero el 89 por ciento de los aportes a Cambiemos fueron en efectivo por fuera del sistema bancario".

*Felipe Solá (diputado del Frente Renovador): el legislador masisista retwitteó a El Destape, el medio que realizó la denuncia periodística: 'El gobierno tampoco cumplió con su promesa de una política sin corrupción. A los negocios financieros y los ministros lobbistas ahora le suma el lavado de activos para financiar su campaña. La sociedad no tolera más el mal uso de la plata en la política dentro de ningún partido'. "Nuevos aportantes falsos todos los días desnudados por el periodismo. Es tiempo de que la justicia avance. Pongamos la atención en que así sea, sin que ello tape los otros graves problemas que nos afectan: inflación, pobreza, desocupación y endeudamiento", agregó luego Solá a Página/12.

*Margarita Solbizer (dirigente del GEN): La ex diputada y titular de la ONG Bajo La Lupa anticipó a Página/12 que tras la feria judicial presentará ante la justicia nuevos testimonios de falsos aportantes a la campaña de Cambiemos, también se expresó ayer a través de su cuenta de Twitter: "La utilización de los beneficiarios de planes sociales como aportantes truchos no puede pasar como si nada. En un país serio se identifica al funcionario responsable del más alto rango que debe salir eyectado de su sillón".

*Ricardo Alfonsín (Dirigente de la UCR): "Necesitamos que la justicia actúe en forma independiente de verdad. Necesitamos saber que pasó, la verdad de los hechos. Para eso también es necesario que todos los involucrados faciliten la acción de una justicia", sostuvo ante Página/12.

*Martín Doñate (Diputado nacional FpV-PJ y denunciante en la causa por el tráfico de la base de datos de la Anses): "La contadora es un fusible. Estamos hablando de blanqueo de plata negra para financiar la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Acá hay una clara responsabilidad política de Vidal. La gobernadora tiene que hacerse cargo,una subordina suya no puede tomar estás decisiones sin su conocimiento. Estamos presenciando un escandaloso acto de blanqueo de plata negra del cual es responsable la gobernadora Vidal", dijo a este diario.

*Rodolfo Tailhade (diputado del FpV-PJ y denunciante en la causa por el tráfico de la base de datos de la Anses): "Ya no pueden manejar el escándalo. Para tratar de salvarse ellos, están mandando al muere a María Fernanda Inza, que claramente no es la única responsable y que desde hace años trabaja con Macri y Vidal. Luego de las PASO 2017 el juez Juan Manuel Culotta convocó a las fuerzas políticas a una reunión para organizar el escrutinio definitivo. Por Cambiemos fueron Pablo Clusellas e Inza. Recuerdo que Inza, mientras participaba en estas maniobras delictivas, nos quiso correr con que este proceso electoral era absolutamente transparente y muy distinto a los anteriores. Vidal pide bancarización. Pero eso, si sos honesta, lo podés hacer hoy sin problemas. En 2017 el 90 por ciento de los aportes a Unidad Ciudadana fueron mediante transferencia bancaria. El 90 por ciento de los aportes a la fuerza de Vidal en la provincia fueron en dinero en efectivo. El testimonio de Osvaldo Marasco, precandidato a intendente por Cambiemos en Ituzaingó (revelado por PáginaI12), coincide con otros que recibí personalmente respecto a que en Avenida del Libertador 174, piso 11, los responsables de campaña de la provincia iban semanalmente a retirar enormes cantidades de dinero. Ahí atendían Jorge Macri y Verónica Barbieri. Estoy preparando una denuncia por lavado de dinero por los ilícitos que se cometieron en esas oficinas", adelantó a Página/12.