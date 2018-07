“La dirigencia de Gimnasia pone algunas trabas por eso está complicada la llegada de (Fabián) Rinaudo”, admitió Edgardo Bauza. El colombiano Abel Aguilar será el apuntado si no prosperan las conversaciones con el club platense el fin de semana. Pero el Patón también aclaró que para que se vaya Marco Ruben “tendrán que venir con la plata que vale” y reiteró la necesidad de mejorar “el juego defensivo en estas dos semanas que quedan para llegar bien el debut”. “El equipo va a crecer una vez que tenga orden y sea sólido”, enfatizó el Patón. El técnico de Central desestimó la posibilidad de jugar con titulares el partido del miércoles con Colón por Copa Santa Fe.

“En las próximas 48 horas vamos a definir la situación de Rinaudo. Gimnasia está poniendo muchas trabas y por eso ya estamos evaluando algunas alternativas si no se hace, entre ellas las del colombiano Aguilar”, reconoció ayer Bauza. Si el fin de semana no hay arreglo entre Central y Gimnasia por Rinaudo, más allá de que se mantiene el optimismo en Arroyito, el colombiano Abel Aguilar, quien viene de ser suplente en su seleccionado que disputó el Mundial, es la opción para sumar un volante de marca. “Aguilar tiene características que se acomodan a lo que necesitamos y en las próximas horas lo vamos definir”, aseguró el técnico.

Si no sale lo de Rinaudo “estamos evaluando alternativas, entre ellas la del colombiano Aguilar”.

Pero lo que más preocupa en Central es la situación de Ruben, quien da señales de querer irse a jugar al exterior. “Ruben está muy bien. Si ponen la plata que vale, yo no tengo problema. No vamos a regalar a él ni a nadie porque cuando vamos a buscar un jugador también nos piden lo que vale. Para traer a otro delantero tenemos que vender a uno de los tres que tenemos (Ruben, Fernanzo Zampedri y Germán Herrera)”, aclaró el entrenador canaya. “Si no se vende ningún jugador no va a venir nadie más, al margen del volante que estamos buscando. Estamos bien con el plantel que tenemos. Acá los jugadores se deben ganar la titularidad en cada entrenamiento y tenemos jugadores juveniles muy importantes”, añadió Bauza.

El próximo amistoso de Central será el domingo 29 en Buenos Aires ante San Lorenzo dado que el miércoles ante Colón por Copa Santa Fe jugará el equipo de reserva de Cristian González. “Venimos de jugar con Platense un partido muy intento y por ahora no hay un amistoso organizado. Nos quedan dos semanas para seguir trabajando y estos días nos van a servir para llegar bien al debut. Nos falta realizar más trabajos defensivos para que el equipo mejore y se sienta seguro”, destacó el Patón.

Por último, Bauza consideró “muy importante” el partido por Copa Argentina ante Juventud Antoniana el jueves 2 de agosto en cancha de Unión y no hizo mayor análisis sobre el fixture que le tocó a Central en Superliga. “A mí lo que me interesa que llegue bien el equipo al debut, no el fixture. Apuntamos al primer partido (ante Banfield) y después pensaremos en cada juego que tenemos por delante”, afirmó Bauza.