Todos sabían que el senador Carlos Reutemann no iba a hablar sobre el tema. Ha permanecido en silencio en otras cuestiones centrales de la agenda legislativa y de la política en general. La despenalización del aborto no iba a ser la excepción. Pero en los últimos días, los pasillos del Congreso empezaron a oír y trascendió que el santafesino votará en contra de la Interrupción Legal del Embarazo. Si bien el Lole se cuidó frente a los micrófonos y no hizo declaraciones, su hija Cora Reutemann habló por él. La primogénita del ex piloto de Fórmula Uno se definió en las redes sociales bajo el lema #ProVida y se manifestó a favor de la adopción del niño por nacer porque entiende que “es la verdadera solución”. Incluso cuando le consultaron si su padre se pondría el pañuelo celeste, que simboliza al movimiento que está en contra del aborto, respondió: “Claramente”.