Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar oficialmente que su nuevo álbum, “The Life of a Showgirl”, se lanzará el 3 de octubre. La artista no solo reveló la fecha, sino también la portada, la lista completa de canciones y una colaboración especial con Sabrina Carpenter en el tema principal.

El anuncio se realizó a través de sus redes sociales y durante el episodio del miércoles del podcast "New Heights Show", copresentado por su pareja, el campeón del Super Bowl Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce.

Además, en su sitio web oficial, Swift presentó las ediciones físicas que estarán disponibles: vinilo naranja brillante, CD de lujo y casete, todos bajo el título especial "The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume".

En una publicación de Instagram, la cantautora confirmó que el álbum fue producido junto a Max Martin y Shellback, dos de sus colaboradores históricos. “Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum: The Life of a Showgirl. Disponible el 3 de octubre”, escribió la artista.

Un lanzamiento con pistas y misterio

Horas antes de su aparición en el podcast, los fans notaron que en su página web había una cuenta regresiva que marcaba las 8 pm hora argentina. La portada del sitio mostraba la imagen de una puerta que ya había aparecido en el Eras Tour.

Con el paso de las horas, se agregaron cuatro cajas de distintos colores con candados, lo que llevó a los seguidores a especular que cada una podría corresponder a una versión de vinilo en un color diferente.

La revelación oficial llegó la madrugada del martes, luego de que la misteriosa cuenta regresiva en su web generara expectativa. El conteo terminaba este martes 12 de agosto a las 00:12, un guiño que muchos interpretaron como la confirmación de su duodécimo álbum de estudio.

Spotify y más pistas para los fans

Tras el anuncio, comenzaron a aparecer vallas publicitarias de Spotify en distintas ciudades de Estados Unidos. Todas incluían un código que llevaba a una lista de reproducción titulada "And, baby, that's show business for you" (“Y, cariño, eso es el mundo del espectáculo”).

La playlist contenía 22 canciones de Swift, y varios fans notaron que todas habían sido producidas por Max Martin y Shellback, reforzando la teoría de que el nuevo álbum marcaría su regreso al trabajo conjunto con ambos productores.

Swifties de todo el mundo comenzaron a analizar la lista de reproducción en busca de pistas ocultas sobre el sonido y el concepto de The Life of a Showgirl.

La lista completa de canciones

La artista compartió el listado oficial de 12 canciones que compondrán el álbum:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Una nueva "era" en su carrera

Este será el primer gran lanzamiento de Taylor Swift desde “The Tortured Poets Department”, publicado en abril de 2024. Aquel álbum, expandido horas después en una edición doble titulada “The Anthology”, se convirtió en el disco más vendido del año.

Con “The Life of a Showgirl”, Swift promete combinar su capacidad narrativa con un nuevo concepto visual y sonoro, generando gran expectativa entre sus seguidores y la industria musical.

El 3 de octubre, los fans podrán descubrir cómo la estrella pop más influyente de la última década interpreta, en clave musical, lo que significa vivir “la vida de una showgirl”.