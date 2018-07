Una cachetada propia de un Bolsonaro

En el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro comparó a la posible compañera de fórmula de su padre, Janaína Paschoal, con uno de los torturadores más emblemáticos de la dictadura de Brasil. El entredicho derivó en que el propio candidato dijera que hay conversaciones con otros posibles aspirantes a la vicepresidencia.

“No me gustó mucho la comparación. Pero, por otro lado, entendí que él estaba intentando homenajearme”, dijo Paschoal en una entrevista con la emisora de derecha Jornal da Manha. “Y como estoy acostumbrada a hablar con personas que piensan muy diferente de mí, busqué ver la intención”, continuó la abogada y profesora universitaria. La comparación, que buscaba ser elogio, tenía su otra pata en el ex capitán del ejército Brilhante Ustra. El militar comandó a la policía política en el estado de San Pablo en los años 70, período en el cual fue presa política la ex mandataria Dilma Rousseff.

“Si estuviera en un ambiente muy izquierdista y alguien me comparara con Lenin también me sentiría irritada, aunque haría un esfuerzo por comprender que la intención es positiva. (...) Pero le dije al diputado que no me gustó la comparación. Fue un golpe en la cara”, afirmó Paschoal. La jurista se hizo conocida en el ámbito político nacional por ser la autora del pedido de impeachment contra la entonces presidenta Rousseff.

A pesar de situarse junto al candidato presidencial y militar retirado Bolsonaro, Paschoal informó que aún no había decidido si efectivamente lo acompañará en la fórmula, puesto que lo conoció personalmente recién este domingo. “Parece ser una persona muy bien intencionada”, dijo la abogada. Luego del acto, Paschoal salió, no obstante, a despejar dudas sobre su candidatura: “Escribo para aclarar que no hubo una conversación definitiva acerca de la eventual candidatura a la vicepresidencia. La posibilidad me honra mucho. Pero algo tan serio precisa ser bien discutido”, tuiteó la abogada tras el acto. La posible candidata a la vicepresidenta por la ultraderecha, dijo además que no estaba de acuerdo con la frase del posible vice del presidenciable Geraldo Alckmin (PSDB), Josué Gomes –hijo del ex vice presidente José Alencar–, quien había dicho que un vice no mandaba nada. “Definitivamente no concuerdo con Josué de Alencar cuando dice que el vice no manda nada y ayuda cuando no estorba”, dijo la jurista.

En el acto de lanzamiento de campaña, la abogada habló a la militancia del Partido Social Liberal (PSL), pero su discurso resultó desagradable para los aliados del candidato presidencial y para el propio Bolsonaro que no ocultó su irritación cuando Paschoal dijo que las personas no necesitaban seguirlo. La profesora universitaria pidió, a su vez, a los partidarios de Bolsonaro moderación y tolerancia. Además, criticó la defensa de un pensamiento único. “No se gana la elección con un pensamiento único. Y no se gobierna una nación con un pensamiento único”, dijo Paschoal y agregó: “Mi fidelidad no es al diputado Jair Bolsonaro. Mi fidelidad es a mi país.” También, evaluó que había que pensar en la gobernabilidad, además de en la campaña, en caso de ganar los comicios. “Mientras buscamos personas que estén dentro de la totalidad de nuestro pensamiento, ellos (los contrincantes) se están uniendo”, alertó Paschoal.

Más tarde, Bolsonaro minimizó cualquier fricción con la jurista. “Tiene que tener la libertad de expresarse. Ella tiene su propia opinión. No hace falta concordar con el 100 por ciento de su discurso”, afirmó el militar retirado. Eso lo dijo públicamente, pero trascendió que estaría buscando aspirantes alternativos. Janaína Paschoal es el tercer nombre que se propone para candidata a vice en la fórmula del PSL. Antes, Bolsonaro había intentado con el senador Magno Malta (PR-ES), que optó por buscar la reelección al Senado, y el general de reserva Augusto Heleno, que fue vetado por el Partido Republicano Progresista.