Rafael Rosende, integrante del equipo de basquet de Gimnasia y Esgrima La Plata, denunció que la madrugada del domingo fue golpeado y asaltado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche, en Camino Centenario y 508, en la localidad de Gonnet. De acuerdo a su denuncia, además de ser molido a golpes y patadas, le robaron el celular, el auto, que apareció chocado, y, como broche de la salida, fue amenazado con un arma por un taxista para que se bajara del vehículo cuando intentaba huir de la turba que, enardecida, golpeaba el auto, y por lo cual el conductor le reclamó 500 pesos por daños.

“Mis amigos me contaron que conocen a algunos y los ubicaron por las redes sociales. Son todos jugadores de rugby del club Los Tilos”, dijo el jugador de 21 años a un medio digital.

Los hechos se desencadenaron alrededor de la cinco de la mañana, en el boliche Jerry. “Me empuja un chico sin motivo. Lo miro y le pregunto si tenia algún problema. El responde que sí, pegándome una piña en la cara. Entre sus amigos hacen una ronda y me siguen pegando todos juntos. Un patovica me saca y me tira a la calle junto a ellos. Yo estaba solo, mis amigos todavía no habían salido y ellos eran mínimo 10 pibes”, contó en su perfil de Facebook Rosende.

Afuera, la golpiza recrudeció, incluso lo golpearon con un palo, y tras reducirlo le robaron el celular. Cuando intentó escapar, corrió y se subió a un taxi, “pero los que me habían pegado estaban sobre el auto, golpeando. El taxista sacó un arma y me dijo que me bajara o me mataba”, explicó.

“A los diez metros, el taxi paró, bajé y corrí hasta mi auto, que estaba en 508 casi 14. Cuando logro arrancar, llega un grupo de unos 5 –en un Renault Clio– y sacan un arma. Me hicieron bajar y se fueron en el auto, a todo lo que daba”, recordó el basquetbolista que, horas después, encontró su auto, un Ford Ka, “chocado y totalmente inutilizado”.

En su perfil de Facebook, el joven dejó una advertencia: “Estos chicos frecuentan el boliche muy seguido, si los ven tengan cuidado, le puede pasar a cualquiera”.