La argentina Paula Pareto, campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y campeona mundial en 2015, sumó otro logro a su exitosa carrera. La "Peque” se colgó hoy la medalla de bronce en el World Judo Championship en Bakú, AzerbaIyan, luego de vencer a la portuguesa Catarina Costa. Este es el tercer podio de Pareto en un Mundial, que ya había conseguido la medalla de plata en el 2014 y la de oro en el 2015.

La doctora platense, en la categoría -48kg, triunfó en su debut ante la malauí Harriet Bonface y luego superó a la rusa Iringa Dolgova, a la azerbaiyana Aisha Gurbanli y a la eslovena Marusa Stanga para instalarse en semifinales. Allí perdió con la ucraniana Daria Bilodid, quien se convirtió en la campeona del mundo en judo más joven de la historia con sólo 17 años.

"No lo puedo creer. Venimos luchando mucho, entrenando un montón para lograr esto. Además, no es fácil con la vida que hoy elegí llevar: en el hospital, haciendo las prácticas de medicina, estudiando con muchos cursos que van a la par. Son un montón de cosas que están por atrás, un montón de lesiones que vengo arrastrando, que no muchos saben, pero todo suma para que uno diga 'hasta acá llegamos'. Y sin embargo, seguir estando en el podio, en lo más alto del judo mundial, no deja de sorprenderme. Son muchos esfuerzos. La alegría es por eso", destacó la judoca a medios argentinos luego de la premiación.

Entre otros éxitos, Pareto cuenta con la presea de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y el primer premio en los campeonatos panamericanos que se desarrollaron en Buenos Aires (2009), Ciudad de Panamá (2017) y San José de Costa Rica (2018).