El diputado nacional Felipe Solá aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “tiene derecho” a ser candidata a un nuevo mandato el año que viene. Solá incluso se había mostrado dispuesto a enfrentarla en unas PASO, algo que otros precandidatos presidenciales del peronismo, como Miguel Angel Pichetto, descartan. Solá defendió la idea de incluir al kirchnerismo en una gran interna de las distintas líneas del peronismo: “Hay que tener en cuenta a sus votantes”, afirmó.

El legislador del Frente Renovador insistió en que “es legítimo” que la ex mandataria vuelva a presentarse como candidata, aunque expresó dudas acerca de si sería “conveniente” o no para las chances de la oposición, dado que el macrismo la usó el año pasado para polarizar la elección. “Sí, es legítimo, aunque puede no ser lo más conveniente. Pero tiene derecho a serlo a pesar de que esté procesada. Ha ocurrido con Lula, que recién al final le tuvieron que prohibir expresamente que fuera candidato”, recordó Solá en un reportaje publicado por el portal Infobae.

A diferencia de otros referentes peronistas, como Juan Manuel Urtubey, Solá no solo no descarta a la ex presidenta como una figura a incluir en un frente electoral, sino que reconoce que sigue aglutinando la mayor cantidad de votos dentro del espectro opositor, por lo que advirtió que es necesario llegar a un acuerdo con su sector. “Más allá de la candidatura o no de la ex presidenta, que a lo mejor no sea lo más conveniente, sí hay que tener en cuenta a todos sus votantes, o a la mayor parte de sus votantes, porque son un número muy importante y esa es una opinión muy importante del país”, remarcó. “Yo quiero ganar, y quiero que gane la oposición”, enfatizó en este sentido, para justificar su acercamiento con la senadora, y al mismo tiempo para marcar diferencias con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de quien también tomó distancia. Pichetto, en tanto, había sostenido que si se presenta CFK tendría que ser por Unidad Ciudadana y lejos de cualquier armado del PJ.

Solá es uno de los dirigentes del peronismo que ya se lanzó como precandidato a presidente, postulación que blanqueó su alejamiento del Massa, quien prefiere construir una alternativa opositora al margen del kirchnerismo. “Massa quiso armar la avenida del medio y eso no ha sido posible. No hay una avenida en el medio”, sentenció Solá.

“El cuestionamiento moral (al kirchnerismo) puede existir, pero no me parece justo. Deberíamos esperar los resultados del proceso. Por otra parte, Cambiemos lavó 80 millones de pesos en la campaña 2017 y los lavó haciéndoles creer a la gente que mucha gente humilde aportaba y no aportaba. Si eso tuviera el mismo tratamiento mediático y judicial, estaríamos todos hablando de la idoneidad moral en la elección de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires”, consideró Solá sobre la causa en la que se investiga el origen del dinero que financió las campañas de Cambiemos.