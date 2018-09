Contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de ajuste y exclusión del gobierno nacional las CTA, el sindicato de Camioneros junto a otros gremios de la CGT y las organizaciones sociales comienzan hoy una jornada de paro que confluirá mañana con la central peronista. A partir de las 12 dará comienzo la huelga con un acto en el Puente Pueyrredón que estará encabezado por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), además de la CTA Perón. Luego las organizaciones sociales se sumarán a la movilización que finalizará con un acto central en la Plaza de Mayo.

“Hay dos millones de personas que no llegan al final del día. Ya no estamos hablando de llegar a fin de mes, estamos hablando del día”, señaló ayer el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, exponiendo una de las razones por las que se convocó al paro. Las políticas económicas del presidente Mauricio Macri y sus ministros logró reunir en una sola jornada a todas las centrales sindicales el mismo día. “En ningún país del mundo se sale de una crisis económica sin generación de empleo. No se sale nunca con la timba financiera”, apuntó el dirigente sindical y diputado nacional por Unidad Ciudadana y agregó que “esto no le interesa al FMI. Ellos solo ven números”.

Enfocado en el rechazo al acuerdo firmado con el FMI y las políticas de ajuste que generan desempleo, las organizaciones sociales junto a una fracción de la CTA Autónoma cortarán el ingreso a la ciudad de Buenos Aires desde Avellaneda a partir de las 10. Al mediodía también participará de un acto en el Puente Pueyrredón la CTA Perón que encabeza Ricardo Peidró y se referencia en el dirigente de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy. Allí la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán, la Corriente de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, entre otros, también estarán presentes. Más temprano a partir de las 6, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores también se sumarán al reclamo, aunque lo harán de manera diferenciada.

Los maestros pararán durante 48 horas hoy y mañana por lo que no habrá clases y los trabajadores del subterráneo iniciarán el paro a partir de las 20. La huelga de las CTA confluirá mañana con la que convocó la CGT y así, a pesar de las divisiones que reinan en el mundo sindical, todas las centrales sindicales se unirán en el reclamo contra las políticas macristas, confirmando el camino que les marcó la agenda de Cambiemos y que ya cuenta con el antecedente del paro anterior del 25 de junio en el que también coincidieron.

“El mensaje al gobierno es que escuche la voz del pueblo, el martes va a ser un paro contundente para que el gobierno cambie la política económica. En los discursos dicen que vamos bien y la prueba que no es así está a la vista de todo el mundo”, señaló Carlos Acuña, uno de los tres secretarios generales que tiene la CGT. Enfocado en el paro de mañana, el dirigente de los trabajadores estacioneros y de garages apuntó que “lo único que le escucho decir al Presidente es que él quiere calmar a los sectores financieros. ¿Quién le calma el hambre a la gente? ¿Quién calma la falta de trabajo, las tarifas? ¿Quién calma todos esos problemas? Lo único que calma esos problemas es el trabajo. La posibilidad de tener un salario digno permite vivir con la familia como corresponde”, aseguró el gremialista y agregó que la medida “va a ser contundente porque va a tener un cien por ciento de adhesión en todo el país” y advirtió que el Ejecutivo “es responsable de dar respuesta y de lo que pueda suceder en la calle”.