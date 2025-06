El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, presentó este martes su renuncia poco después de que el líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, anunciara la salida de su formación del gobierno de coalición. Wilders se retiró del gobierno ante la falta de un acuerdo sobre el paquete de medidas de control fronterizo y antimigratorias que su formación presentó la semana pasada.

"Si un partido no tiene la voluntad de continuar, no es posible seguir juntos. Con la salida de PVV, no hay suficiente apoyo en la Cámara Baja", subrayó Schoof tras una reunión de gabinete que duró cerca de dos horas. Schoof, que formalizó su dimisión ante el rey Guillermo Alejandro, confirmó en una breve comparecencia que permanecerá como primer ministro interino hasta la celebración de elecciones anticipadas y calificó la caída del gobierno, provocada por la salida de PVV, de "irresponsable e innecesaria".

La Casa Real neerlandesa indicó que "el rey, por recomendación del primer ministro, ha destituido inmediatamente a los ministros y secretarios de Estado propuestos para su nombramiento en el gabinete" por PVV, mientras que a "los demás" les pidió que "sigan desempeñándose por el interés del reino". Para el ultra Geert Wilders, el gobierno se estaba demorando demasiado para aplicar "la política de migración más estricta" de la historia de Países Bajos, impulsada por la coalición tras la victoria inesperada de su partido en las elecciones de noviembre de 2023.

La caída del "Trump neerlandés"

Las negociaciones de último minuto este martes entre los dirigentes de los cuatro partidos de la coalición no dieron ningún fruto. Tras su sorpresiva victoria electoral hace un año y medio, los sondeos indican que la formación de Wilders sigue liderando las intenciones de voto. Pero la distancia con sus rivales más cercanos se va reduciendo. La alianza entre ecologistas y socialdemócratas le sigue de cerca y el partido liberal VVD, un peso pesado en la política neerlandesa, también está bien situado.

A fines de mayo Wilders, conocido como el "Trump neerlandés" por sus posiciones antinmigración y su pelo rubio platinado, amenazó con salir de la coalición si no se cumplían sus estrictas exigencias sobre los solicitantes de asilo y migrantes. El plan incluía cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo, reforzar los controles fronterizos y deportar a las personas con doble nacionalidad que hayan sido condenadas por un crimen. Expertos políticos y jurídicos calificaron estos planes de ilegales o inaplicables.

Los partidos de extrema derecha están en auge en toda Europa. En mayo, la formación ultraderechista Chega ("Basta") quedó segunda en las elecciones portuguesas. En Alemania, la AfD duplicó su resultado en las elecciones generales de febrero hasta el 20,8 por ciento. En Polonia el ultraderechista Karol Nawrocki, admirador de Donald Trump, fue electo presidente el domingo con el 50,89 por ciento de los votos.