En los próximos días se lanzará el Frente Patria Grande integrado por un grupo de organizaciones sociales que tendrán como principal referente al dirigente Juan Grabois y que, pese a no haber formado parte del kirchnerismo, rechazan lo que consideran una persecución judicial contra la ex presidenta Cristina Kirchner. “El objetivo es construir un frente en el que estemos todos los que queremos derrotar al gobierno y al plan del FMI. Dentro de ese ‘todo’ obviamente está Cristina. No sé si como candidata o cómo. Se verá. Lo que no se puede hacer es excluirla, a nadie en realidad, y menos a quien más votos tienen”, expresó Grabois.

El Frente se presentará en un acto público o conferencia de prensa y recién luego buscarán organiza runa movilización. Líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente de la CTEP, Grabois siempre mostró diferencias con el kirchnerismo e incluso aún expresa críticas respecto a la política social que se llevó adelante durante aquellos años. Pero desde hace un tiempo, Grabois –un dirigente vinculado al papa Francisco desde su época en el obispado de Buenos Aires– se convirtió en uno de los referentes de mayor sintonía con Cristina Kirchner. Por ejemplo, la acompañó las últimas dos veces que fue a declarar a Comodoro Py.

Agrupaciones de izquierda como la Corriente Patria Grande de Itai Hagman, la corriente La Colectiva de la diputada del Parlasur Cecilia Merchán y el Movimiento La Dignidad de Rafael Klejzer figuran entre los integrantes del nuevo agrupamiento. “Nos une la construcción por fuera de las estructuras tradicionales y un programa de reformas económicas, sociales e institucionales profundas que tienen como horizonte superar la situación de dependencia de nuestro país, impulsando la unidad latinoamericana y rompiendo con el FMI”, explicaron.

También exponen motivos de tipo generacional para juntarse. “La generación del 2001 tiene que asumir ahora un rol de protagonismo. Eso suele generar tensiones con la generación anterior. Son procesos. Hay que aceptar las diferencias y en algún momento llegará la síntesis”, explicó Grabois en una entrevista al diario Tiempo Argentino.

Ellos ven a Cristina Kirchner como la principal candidata para enfrentar al modelo neoliberal de Cambiemos que, en caso de no poder ser reelecto, buscaría mantenerse –argumentan– con alguno de los referentes del peronismo federal. Por eso rechazan la persecución judicial a la ex presidenta, igual que a otros líderes latinoamericanos como Lula y Rafael Correa. “Reivindicamos los procesos populares latinoamericanos de inicios del siglo XXI de forma crítica y, al mismo tiempo, propositiva”, explicaron en un comunicado.

Grabois aseguró que no quiere ser candidato en 2019 y que su vocación está puesta en lo social. “Quiero colaborar con eso”, adelantó.