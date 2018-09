El croata Luka Modric ganó hoy el premio The Best que lo consagra como el mejor futbolista del mundo en la

temporada 2017/2018 y puso fin a una década de dominio absoluto de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los galardones individuales.

El volante del Real Madrid se impuso en la votación al portugués Cristiano Ronaldo y al egipcio Mohamed Salah, según reveló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la gala que celebró el ente rector del fútbol en el Royal Festival Hall de Londres.

Hay que remontarse hasta 2007 para ver a un jugador que no sea el portugués o el argentino ganar una distinción individual. Fue el brasileño Kaká, que en ese año se alzó con el Balón de Oro y el FIFA World Player. Desde entonces, Cristiano Ronaldo y Messi se repartieron todos los trofeos individuales: el portugués ganó cinco ediciones del Balón de Oro, un FIFA World Player y dos The Best, mientras que Messi cuenta con cinco Balones de Oro y un FIFA World Player.

El premio consuelo para Ronaldo y Messi fue que ambos fueron incluidos en el equipo ideal de la FIFA, que quedó integrado del siguiente modo: David de Gea; Dani Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo; Eden Hazard, N’Golo Kante, Luka Modric; Ronaldo, Kylian Mbappe y Lionel Messi.

Por su parte, la brasileña Marta fue elegida como la Jugadora FIFA, el belga Thibaut Courtois ganó la distinción al mejor arquero y Didier Deschamps la del mejor entrenador. También fue distinguida la hinchada de Perú, como la mejor afición, mientras que el premio Puskas al mejor gol fue para el egipcio Mohamed Salah.