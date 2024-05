En un viejo episodio de La dimensión desconocida dirigido por Wes Craven (“Shatterday”), Bruce Willis interpretaba a un sujeto que llamaba por error por teléfono desde un bar a su casa para descubrir que un alterego se había apropiado de su vida. Ni los multiversos, la clonación ni los doppelgängers, eran parte de la cultura pop por aquel 1985; casi cuarenta años después, la realidad ha mutado. Casi cualquier espectador se ha vuelto un federado en comprender las historias con innumerables vidas posibles contenidas en un relato. Para el protagonista de Dark Matter el mismo problema, antagonista y secuencia se inician en un local nocturno. Tras tomar unas copas, el sujeto es secuestrado y abducido violentamente a todas esas otras existencias alternativas. La propuesta de ciencia ficción de nueve episodios laberínticos y ominosos tendrá su estreno el próximo miércoles por Apple TV+.

El sujeto en cuestión es Jason Dessen (Joel Edgerton de Gatsby), un físico radicado en Chicago con un buen pasar, enamorado de su esposa (Jenniffer Connelly) y padre de un adolescente modelo (Oakes Fegley). Podría haber sido un científico renombrado, ella una pintora ídem, aunque en la familia se percibe la falta de algo importante. Durante sus clases universitarias explica la teoría del gato de Schrödinger y nadie le da bola, más allá de que el tipo puede constatar las paradojas cuánticas. Elaboró una teoría que alguien llevó a la práctica. La revista que seduce a Marty Mc Fly en Volver al Futuro II aquí tiene la forma de una caja gigante, y en la que el protagonista será introducido contra su voluntad.

Capítulo a capítulo, Jason buscará el camino de regreso a su vida no tan idílica, topándose con innumerables versiones de sí mismo, de sus seres queridos, y de las decisiones que tomó en el pasado. También aparecen personajes enigmáticos como el de la psiquiatra Amanda Lucas (la brasileña Alice Braga) cuyo camino se intersecta con el del atribulado viajero. “Fue la oportunidad de visitar estos mundos que son visualmente increíbles, y además en el corazón del relato tenés una aventura, y un hermoso retrato de lo que pasa en un matrimonio. En definitiva, todo lo que hace es por volver a la familia que ama”, dice la actriz más renombrada del elenco en una conferencia de prensa de la que participó Página/12.

Dark Matter es la adaptación de una novela de Blake Crouch, quien aquí oficia como showrunner. La intención del autor de la trilogía Wayward Pines (también adaptada para TV), era la de crear un thriller scifi inteligible, cuya narrativa dé lugar a un juego de realidades infinitas. “Recuerdo estar escribiendo sólo en mi laptop y algunos años después en un set viendo y sabiendo que una serie de edificios se vendrán abajo. O el momento en el que están en una Chicago congelada y la nieve volaba a mi alrededor. Fue un poco surreal, pero también la oportunidad de hacerlo mejor”, explica el responsable de la producción. El proyecto, según Crouch, descansa en el encanto inmemorial de los escenarios hipotéticos con el estímulo actual de las redes sociales. “No es que solo te comparás con los demás. Día a día vemos nuestro pasado, más felices, más jóvenes, con la apariencia de múltiples versiones mejoradas de nosotros mismos”, apunta el creador.

Más allá de esa inquietud psicológica y de “la sensibilidad noir de Vértigo”, el proyecto tiene como eje la pesadilla de un espejo multiplicado para el protagonista. “La idea de escapar de vos mismo está ahí y es seductora. ¿Si hubiera tomado esta decisión hubiera mejorado mi vida? Lo que me gusta de este programa es que a Jason todo le recuerda que debe tener gratitud con su propia vida”, cuenta el actor australiano que se basó en El fugitivo y Se presume inocente para componer su rol. “Cuando leí la novela me acordé de estas películas de Harrison Ford en las que el personaje siempre está dudando de su propia mentalidad. Sé que tengo la razón, pero todos me dicen que estoy equivocado. Y está esta tensión muy propia de Hitchcock al estilo Intriga internacional, ¿Qué me está pasando que yo no sé? Esta historia tiene un misterio de esa clase y sabés que si tirás un poco más te vas a encontrar con un drama muy humano”, cierra Edgerton.

Programados

* El 17 de mayo Netflix estrenará The 8 Show, proyecto destinado a ocupar la vacante que dejó El juego del calamar. Hay una competencia por dinero, bastante sadismo y ese sistema de castas que la producción audiovisual coreana ama representar. Ambientada en un misterioso edificio dividido en ocho plantas distintas, ocho concursantes ponen a prueba su resistencia psíquica y temporal. Eso sí, no hay máscaras ni ambos rosas.

* Se la mencionó aquí cerca y no es casualidad. Se presume inocente podrá verse desde el próximo 14 de junio por Apple TV+. Basada en la novela de Scott Turow y una recordada versión dirigida por Alan J. Pakula en 1990, cuenta la historia de un homicidio que vuelca por completo a la oficina de los fiscales de Chicago cuando uno de los suyos es sospechoso del crimen. Jake Gyllenhaal encarna al fiscal en el ojo de la tormenta de este thriller judicial con el sello de David E. Kelley (Big Little Lies). ¿Las temáticas? La obsesión, el sexo, la política, el poder y los límites del amor, mientras el acusado lucha por mantener unidos a su familia y matrimonio. No hace mucho, Atracción Fatal también tuvo su remake en formato de miniserie, y eso tampoco es casualidad.

* El subgénero de misterio hotelero (Nine Perfect Strangers, The White Lotus) se amplía con The Resort. Hoy a las 21.30 DirecTV se estrenará este mix de comedia de reenamoramiento y thriller con una pareja en un all inclusive. Emma (Cristin Milioti) y Noah (Jackson Harper) tenían pensado festejar su décimo aniversario en la Riviera Maya, pero un homicidio los llevará a convertirse en detectives.





El personaje

El Sargento Dodds de McDonald & Dodds. A una ambiciosa policía londinense la reubican en un lugar donde nada parece suceder. Error. Tendrá que resolver crímenes variopintos en ese apacible rincón de Sommerset. Y no lo hará sola. Su match detectivesco será con un tipo tímido, modesto y que ha languidecido felizmente en la oficina de la comisaría durante la mayor parte de su vida laboral. El hombre nunca había estado en las calles, y para sorpresa de su compañera, tiene un talento inusual para resolver acertijos. ¿El mayor misterio? Nadie en Bath ni en sus alrededores sabe cuál es su nombre de pila. Podrá vérselo desde este lunes 6 a las 22 por Film & Arts.