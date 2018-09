El fin de semana frenético de principios de mes, cuando el Gobierno diseñó un cambio de gabinete, donde se daba por renunciado a Nicolás Dujovne y se especulaba con el regreso de Carlos Melconian y Alfonso Prat-Gay, la ahora designada vicepresidenta segunda del Banco Central, Verónica Rappoport, se dedicó a lacerar al Gobierno desde su cuenta de Twitter, verito_rap. “Yo lo que no entiendo es cómo pueden decidir ministro el sábado/domingo y tener un plan económico listo el lunes. Yo tengo un deadline en tres meses y ya estoy sufriendo”, fue el primero de los mensajes. “Verito, podrías tomar las riendas del BCRA? Es que nadie agarra. Ah, sí? Ok. Si no te jode, en el avión andá haciendo el plan monetario que lo necesitamos para mañana temprano”, se burló en el segundo de la improvisación del Poder Ejecutivo. “O será que los que se sienten candidatos ya tienen un plan preparado? No entiendo!”, completó la serie. Cuando ayer se supo que esa antikirchnerista rabiosa de la London School of Economics llegará al Central, muchos fueron a ver sus tweets, pero se encontraron con la sorpresa de que había cerrado la cuenta hace tres días. ¿Fue un indicio de que ya sabía sobre su desembarco en el gobierno desde entonces? Lo que no pudo fue evitar la captura de esos mensajes que ayer se viralizaron en la red social.