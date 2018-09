El presidente de Bolivia, Evo Morales (foto), abogó hoy por consolidar "un mundo multipolar con reglas comunes" en un discurso antiestadounidense en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre no proliferación de armas de destrucción masiva.

"Tenemos que dejar un mundo más justo y más seguro a las siguientes generaciones, y juntos consolidar un mundo multipolar con reglas comunes", dijo en la mesa que compartió con sus colegas Donald Trump, de Estados Unidos; Emmanuel Macron, de Francia; Martín Vizcarra, de Perú, y la primera ministra Theresa May, del Reino Unido; entre 15 mandatarios que forman parte del Consejo de Seguridad.

"Tenemos que ser capaces y dejar en el pasado el primitivo uso de las armas entre los pueblos. Cada Estado se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, producir, fabricar y poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos nucleares", agregó. Morales, sentado a dos metros de Donald Trump, aprovechó la ocasión para reiterar su discurso antiestadounidense y antiimperialista.

Además recordó el rol de Estados Unidos en la defensa del régimen de Reza Pahlevi en Irán hasta 1979, la invasión a Irak en 1990, el fin de Muamar el Gadafi en Libia en 2011 y la guerra civil en Siria que ya lleva siete años. "A Estados Unidos no le interesa la democracia, si así fuera no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos como lo hace contra Venezuela", dijo.

También sostuvo que a Estados Unidos no le interesa el multilateralismo y recordó que ese país se alejó del acuerdo climático de París y del pacto global sobre migraciones que auspicia Naciones Unidas. "En los últimos meses, Estados Unidos ha mostrado nuevamente su desprecio al derecho internacional, al multilateralismo", dijo el gobernante sudamericano.

"A Estados Unidos no le interesan los derechos humanos ni la Justicia. Si así fuera firmarían los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos. No abandonarían el Consejo de Derechos Humanos y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas", agregó.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 15 países miembros. China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos tienen poder de veto por ser miembros permanentes. Los actuales miembros no permanentes son Polonia, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Perú, Costa de Marfil, Holanda, Kuwait, Etiopía, Kazajistán y Suecia.