El representante de la Asociación Africana en Rosario, Stephen Amoakohene, denunció ayer casos de discriminación en el ingreso a distintos boliches de la ciudad. “Hace pocos días fui un domingo a un boliche con mi primo, hicimos la cola como cualquier persona y cuando llegamos a la puerta los patovicas nos dijeron que no entrábamos”, relató el representante, a quien le argumentaron que era sólo para invitaciones. “Eso no era verdad. Yo tengo derecho a entrar, tengo documentación. Nos ponen excusas”, detalló y comentó que esta situación no les pasa solamente a los africanos, sino también a la comunidad haitiana y a otras colectividades de la ciudad. “Es muy feo”, resaltó. Ayer tras ser recibido por el secretario de Gobierno Gustavo Leone, se mostró muy agradecido porque están trabajando sobre el tema. A su vez, adelantó que el martes próximo se reunirán con empresarios de la noche rosarina.