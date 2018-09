El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que China estaba tratando de manipular las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. “Por desgracia, hemos determinado que China ha estado tratando de influir en las próximas elecciones de 2018 que serán en noviembre, contra mi Administración”, afirmó el mandatario durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. “No quieren que yo gane o que nosotros ganemos porque soy el primer presidente que ha desafiado a China en comercio y estamos ganando en todos los niveles”, añadió. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, rechazó rotundamente la acusación del estadounidense. “Nosotros no interferimos y no interferiremos en los asuntos internos de ningún país. Nos negamos a aceptar cualquier acusación injustificada contra China”, respondió Wang cuando llegó su turno. Posteriormente, en un encuentro con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, Trump se refirió a la compra por parte de China Daily, el diario oficial del Partido Comunista de China, de cuatro páginas de publicidad en el periódico Des Moines Register, el mayor diario del rural estado de Iowa. En esas páginas se explicaba a los agricultores que los aranceles del gobierno de Trump tenían la culpa de las dificultades económicas que están atravesando. “Están atacando nuestra industria con anuncios y con editoriales que no parecen propaganda”, criticó el mandatario, quien aseguró tener información sobre la injerencia china, pero no dio detalles.