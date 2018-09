A propósito del último libro de Giorgio Agamben traducido al español, Autorretrato en el estudio, se me ocurrió escribir un texto que planteara relaciones entre el estudio de un escritor y su obra. Según Agamben el estudio es la imagen de una potencia que solo se puede habitar; un modo especial de tener, un tener tan intenso como para no poseer nada más. A fuerza de tener algo, lo habitamos, nos volvemos suyos.

Poco después pude comprobar, no sin inquietud, que el fantaseado texto sobre el estudio ya lo había pensado antes y que por alguna razón, lo había descartado. Las consultas que hice en internet quedaron registradas. Releí el artículo de Miguel Vitagliano “Escritorios para escritores” y una nota ilustrada que se titula “Autores famosos en sus espacios de trabajo”. Me convencí de que no valía la pena aumentar las (buenas) referencias existentes. Me parece que algunas de esas escenas fueron a parar a un cuento cuyo tema era una casa o mi padre, no me acuerdo bien.

Guardaba entre mis apuntes derivas sobre mi biblioteca. Me pasa siempre que creo tener en la memoria de lectura los “materiales” para un artículo, que los libros no traen ni una sola palabra acerca de la cuestión. Vila Matas no estuvo jamás en la torre donde Montaigne se recluyó a escribir y Julian Barnes, que sí estuvo en el pabellón de Croisset donde lo hacía Flaubert, se limita a dar una lista de chucherías con la “fragancia del recuerdo”: retratos, un busto de arcilla, unas pipas, un tarro de tabaco, un abrecartas, un tintero en forma de sapo con la boca abierta, un Buda de oro que estaba sobre la mesa de trabajo de Flaubert y aquel famoso loro disecado que da título a la novela de Barnes. Con terrible malestar, comprobé también que el biógrafo de Émile Zola guardaba silencio en torno del famoso retrato que su amigo, Edouard Manet, pintó en el estudio del escritor hacia 1868, en el que luce joven, agudo, con un libro de estampas japonesas en la mano.

Todavía no había decidido qué hacer con el estudio de los escritores, pero el boceto se tornaba difícil. Me ganó la tentación por la filología. Estudio, del latín studium. La designación “escritorio” en cambio me pareció un poco más antigua. Remitía a la novela El Sueño de los Héroes de Bioy Casares, escrita en un lenguaje a punto de perderse en Buenos Aires (hay un personaje allí que se sorprende al saber que otro tenía “escritorio”). Luego, la figura se me antojó una sinécdoque (la parte por el todo) y por fin encontré en una página de Barthes la definición del estructuralismo bajo la idea de identidad con que se disponen los objetos en dos escritorios diferentes, uno en el campo y el otro en la ciudad, pero que cumplen la misma función.

Divagaba ya al borde de expulsar todo esto otra vez al olvido temiendo que la desmemoria lo regresara más adelante en una odiosa repetición. Entonces, como hago siempre que estoy angustiado, me fui a comprar un libro.

***

Acabo de comprar Los casos del Comisario Croce de Ricardo Piglia. Y lo primero que hago es leer la nota de autor incluida al final del libro. Ya desde ese momento siento el gusto conocido de estos textos que, paradójicamente, se presentan como “póstumos”. ¡Los había leído! Pero ¿dónde? Levanté la vista que se perdió en la noche insinuada en los faroles de la calle. “El astrólogo” fue publicado por primera vez en el diario La Nación (¿habré guardado ese recorte en el estudio? No puede ser que no lo haya considerado un texto “príncipe”). El cuento figura también en la Antología Personal de Piglia. “La música” creí haberlo leído en los Diarios de Emilio Renzi, aunque no hay una sola referencia en esta edición que señale esas fuentes. El propio Piglia declaró haber compuesto este volumen con un hardware que escribe con la mirada, como si fuera una máquina telepática. Hasta invita al interesado lector a encontrar los efectos que tiene el uso de distintas herramientas de escritura (la pluma de sus primeros tiempos, la máquina Olivetti, la computadora de Macintosh) un juego que deja abierto en lo que parece ser una muy segura conciencia de la muerte inminente.

El impacto de lo repetido tiene otro lugar en el Liminar del libro. Piglia pone allí una nota de Karl Marx sobre la productividad del crimen y la historicidad social de lo que llamamos “el Mal” y esta anotación se convierte en una suerte de resonancia o de alusión a aquel famoso prólogo del 18 Brumario de Luis Bonaparte, tan citado a su vez, tan saturado de sentido. Aquello de que los hechos se repiten en la Historia, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa.

***

“No tengo otra posesión más que la potencia”, dice Agamben y en la dicotomía entre tener y habitar se descubre o se reconoce como un epígono, es decir, un ser que se genera solo a partir de otros y nunca reniega de esa dependencia. Me pareció una idea bastante acertada sobre las posibilidades de la escritura.

Ahora mientras escribo, me voy dando cuenta de que quizá estas líneas sean el verdadero artículo que pensé y deseché hace un tiempo. Que repetir(se) es una forma de encontrar la diferencia, la voz en off, el eco entre un tejido de textos imaginados, mal leídos, citados, plagado de digresiones.

Se configura así, creo, una forma superadora de la mera arqueología de los cajones de madera y de las fragancias mustias que suele haber en los museos.