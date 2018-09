El Concejo Municipal aprobó ayer, por unanimidad, la paridad de género en la conformación de las listas para cargos electivos en Rosario. La iniciativa del concejal Roberto Sukerman (FpV) fue extensamente debatida y dio lugar a destacadas intervenciones en las que se reivindicó el rol de las mujeres en la historia política argentina. No menos interesante fue la discusión sobre la autonomía, a partir de algunos cuestionamientos que tuvo el proyecto respecto a las competencias que podrían generar planteos judiciales. En su defensa, Sukerman aportó varios ejemplos de normativas que avanzaron a pesar de no existir una ley provincial. “Entiendo que hay sectores que esto los incomoda, pero no le tenemos que pedir permiso a nadie para tener autonomía política”, resaltó el edil justicialista. También se aprobó ayer un proyecto del oficialismo exhortando y reclamando a la Legislatura provincial la sanción de una ley que consagre la paridad de género en cargos electivos en la provincia.

La normativa aprobada ayer es aplicable a las listas de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas, a la constitución del Concejo Municipal, Intendente y Viceintendente (de corresponder) y Convenciones Constituyentes, que deben respetar una equivalencia del 50 por ciento de mujeres y otro 50 por ciento de varones. También establece que el porcentaje debe cumplir con el mecanismo de alternancia y secuencialidad por binomio (femenino – masculino o a la inversa) y cuando se trate de listas impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. En caso de muerte, renuncia, inhabilidad o incapacidad permanente para ejercer el cargo, el puesto será ocupado por el candidato o candidata del mismo género que siga en la lista de titulares.

En su exposición, Sukerman recordó que en las últimas elecciones desde su espacio político conformaron una lista de paridad, aunque no tenían la obligación de hacerlo, y reconoció el acompañamiento de las cuatro concejalas que integran la Comisión de Gobierno, su presidenta, María Eugenia Schmuck (Radicales Progresistas), Marina Magnani (Unidad Ciudadana), Caren Tepp (Ciudad Futura) y su compañera de banca, Norma López. “Si no hubiera sido por la voluntad de ellas no estaríamos debatiendo este tema”, sinceró el autor de la iniciativa.

Los discursos de las concejalas mencionadas encendieron la temperatura en el recinto, aunque no fueron las únicas ya que también expusieron Verónica Irízar (PS), Fernanda Gigliani (IP), Renata Ghilotti y Germana Figueroa Casas (Cambiemos). Las edilas remarcaron que era imposible separar el avance de una ordenanza como la que se aprobó ayer sin tener en cuenta las luchas que dieron las mujeres en los últimos años. En ese sentido, Schmuck dijo que “la paridad política no es el fin, es el piso”.

Por su parte, Tepp recordó el devenir judicial que atravesó la lista integrada 100 por ciento de mujeres en la última elección, y criticó en duros términos a la justicia “machista y patriarcal” que la impugnó. La edila de Ciudad Futura pidió que el 50 por ciento “no sea un techo”, para luego señalar: “No tenemos dudas que es un avance en los derechos de las conquistas políticas de las mujeres”.

La concejala Magnani reivindicó el rol de las mujeres en la historia política del país. “Se nos negó en términos legislativos la representación”, dijo la edila, quien pidió trasladar el debate “a los sindicatos, a las instituciones intermedias, que sea un punto de partida para generar condiciones de igualdad en todos los ámbitos sociales”.

Según la concejala López, cuando su compañero de banca le propuso presentar la paridad de género por ordenanza, evaluaron que “todo lo que viniera con el debate iba a ser lo más positivo para las mujeres rosarinas, va a ser muy difícil que los partidos políticos y las alianzas se atrevan a vulnerar la paridad, sin lugar a dudas estamos haciendo historia”.

La edila kirchnerista agregó que le preocupó la conducta de algunos concejales cuando se debatió el proyecto en la comisión. “Fue un debate con grandes ausencias, me hubiera gustado que estuviera plagado de voces de todos los partidos políticos y poder debatirlo con las compañeras que integran el bloque de Cambiemos”, expresó.