En las efemérides del 16 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1854. El nacimiento de Oscar Wilde

En Dublín nace Oscar Wilde. Fue autor de la novela El retrato de Dorian Gray y de piezas de teatro como La importancia de llamarse Ernesto. También fue autor de cuentos y del ensayo El alma del hombre bajo el socialismo. Fue condenado a dos años de prisión al descubrirse su relación homosexual con Lord Alfred Douglas, hijo del noveno marqués de Queensberry, creador a su vez del reglamento moderno del boxeo. Realizó trabajos forzados y su salud quedó deteriorada. Sus últimas obras fueron la Balada de la cárcel de Reading y De Profundis. Murió en París en 1900.

1927. Nace Günter Grass

En Danzig nace Günter Grass, el principal autor alemán de la posguerra. Saltó a la fama con El tambor de hojalata, luego llevada al cine. También publicó obras como El rodaballo y Encuentro en Telgte. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1999. Murió en 2015.

1968. Black Power en los Juegos Olímpicos

Final de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de México. Gana el norteamericano Tommie Smith, seguido por el australiano Peter Norman. El bronce es para otro norteamericano, John Carlos. Smith y Carlos son negros y, en un año convulso, marcado para los afroamericanos por el crimen de Martin Luther King, deciden hacer un gesto político en el podio. Así, ambos aparecen en el podio con un solo guante en cada mano y haciendo el saludo del Black Power mientras suena el himno de su país. La imagen recorre el mundo. Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional repudia el gesto: 32 años antes, cuando era titular del Comité Olímpico de los Estados Unidos, no se indignó por los saludos nazis de los atletas alemanes en los Juegos de Berlín. Smith y Carlos fueron suspendidos y debieron dejar México. Norman no volvió a correr en el equipo australiano por haber apoyado el gesto, dado que Smith y Carlos le hicieron saber lo que harían y él se solidarizó.

1968. Estudiantes gana la Intercontinental

Un año después del logro de Racing, Estudiantes se convierte en el segundo equipo argentino en lograr la Copa Intercontinental. En el partido de vuelta, tras haber ganado 1 a 0 en la Bombonera, el equipo de Osvaldo Zubeldía iguala 1 a 1 con el Manchester United en el estadio de Old Trafford. Juan Ramón Verón hace el gol que vale la consagración mundial.

1969. El estreno de Invasión

Llega a los cines Invasión, de Hugo Santiago. La película pasa casi desapercibida y no tiene críticas entusiastas. Sin embargo, con el correr de los años, se convertirá en un film de culto y es considerado uno de los mejores que se hayan hecho en la Argentina. Con Lautaro Murúa, Olga Zubarry, Roberto Villanueva y el compositor Juan Carlos Paz como protagonistas, marcó la más importante aproximación de Jorge Luis Borges al cine (de hecho, Paz es un símil Macedonio Fernández). El autor de El Aleph escribió el guion con Santiago y con Adolfo Bioy Casares, que relata la historia de un grupo de resistentes ante el ataque a la ficticia ciudad de Aquilea.

1973. Muere Gene Krupa

Fallece el baterista Gene Krupa, uno de los más significativos del jazz. Tenía 64 años. Fue el primer solista entre los bateristas. Acompañó al clarinetista Benny Goodman y dejó una amplia discografía.

1978. Comienza el papado de Juan Pablo II

El cardenal polaco Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, se convierte a los 58 años en el primer papa no italiano de la Iglesia Católica desde 1523 y toma el nombre de Juan Pablo II. Sucede a Juan Pablo I, que apenas tuvo un papado de 33 días y había sido elegido en agosto de 1978, tras la muerte de Pablo VI. Wojtyla será el líder del catolicismo hasta su muerte, el 2 de abril de 2005. Su pontificado de casi 27 años es el más extenso del siglo XX y el tercero más largo de la historia. Fue clave para ayudar a la caída del comunismo en Europa oriental. Sobrevivió a un atentado en 1981 y visitó más de cien países, más que todos sus predecesores juntos. Estuvo en la Argentina en 1982 y 1987. Conservador en lo doctrinario, fue criticado por no mostrarse firme contra la pederastia en la Iglesia. Su sucesor, Benedicto XVI, lo beatificó en 2011 y Francisco lo canonizó en 2014 junto con Juan XXIII.

1998. El arresto de Pinochet

Augusto Pinochet es arrestado en Londres mientras convalece de una operación de hernia de disco. El exdictador chileno, de 82 años, es requerido por la Justicia de España. El juez Baltasar Garzón libra la orden de detención, acusándolo de genocidio, tortura y terrorismo. Comienza una batalla legal de más de 500 días. El gobierno del presidente Eduardo Frei reclama que ni España ni el Reino Unido tienen jurisdicción sobre hechos ocurridos en Chile y exige la devolución del dictador, que logrará en marzo de 2000, mientras se debaten los alcances de un nuevo concepto: la justicia global.

2004. Messi debuta en el Barcelona

En el clásico catalán ante el Espanyol, el DT holandés del Barcelona, Frank Rijkaard, hace debutar a un joven argentino de 17 años: Lionel Messi. Entra faltando pocos minutos para el final del partido que su equipo gana 1 a 0 en el estadio Olímpico de Montjuic. Comienza así la brillante trayectoria profesional del rosarino, que obtuvo todos los títulos posibles con el Barça y se encumbró como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Además, es el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial del Anestesiólogo.



