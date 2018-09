El presidente Mauricio Macri admitió que esta no será la última suba de la pobreza. Al incremento a 27,3 por ciento, el mandatario ya le sumó las mediciones de marzo y septiembre del año próximo, de los que dijo que “también van a mostrar retrocesos”. Sus ministros no quisieron pronosticar qué ocurrirá en 2020. De proponer “pobreza cero” o aceptar que se lo examine según la medición del Indec, Macri pasó a excusarse por la suba que anunció el Indec y a recordar la pesada herencia que recibió. “Vamos a mantener la meta hasta el final de mi mandato”, dijo sobre su consigna de campaña de “Pobreza cero”, aunque ya quedó claro que no sólo no se cumplirá, sino que habrá más pobres.

El mensaje presidencial tras el nuevo número de la pobreza iba a tener la forma de una conferencia de prensa. Así lo anunció la Presidencia a las 8.40 de la mañana, aunque veinte minutos más tarde envió un nuevo comunicado en el que modificó el formato: Macri pasaba a no contestar preguntas y dejaba en su lugar al ministro de Producción, Dante Sica, y a la de De- sarrollo Social, Carolina Stanley.

El mandatario entró con el rostro adusto y las metáforas meteorológicas de siempre para hablar de la crisis económica: “Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias, de los últimos meses y las dificultades, que estamos atravesando”, indicó sobre la suba de casi dos puntos de la pobreza. “No es una noticia fácil. Claro que quisiéramos que fuese distinta. Y qué más quisiera yo que poder seguir viniendo acá a confirmarles, una y otra vez, que vamos avanzando en la reducción de la pobreza como sucedió durante las mediciones anteriores”, se mostró compungido el presidente, quien rápidamente pasó a referirse a la pesada herencia del kirchnerismo.

“No creemos que el país pueda progresar escondiendo los datos, como se hizo, durante tanto tiempo. La pobreza no desaparece porque se deje de medir, siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son”, afirmó. “Es bueno recordar que, cuando llegamos al Gobierno, encontramos una pobreza del 32,2 por ciento”, insistió sobre el dato que ofrecieron luego de medio año de apagón estadístico en 2016. “Ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad maquillada, atada con alambres porque tenía una inflación contenida y disfrazada por cepos, prohibiciones, tarifas insostenibles que nos hacían creer que la energía era gratis y con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que también podíamos vivir de una realidad inventada”, despotricó.

Tras despotricar contra el gobierno anterior –una estrategia que persiste cuando está por cumplir tres años de su primer mandato–, Macri terminó por admitir que no tiene buenas noticias para dar en 2019. “Tenemos meses difíciles por delante, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo que tenemos desde el primer día: nuestra meta es y va a seguir siendo siempre reducir la pobreza. Ahora, a raíz de esta tormenta, sabemos que las cosas van a tardar más, los resultados que iban a llegar antes, ahora van a demorar y los indicadores de pobreza, de las mediciones de marzo y septiembre, también van a mostrar retrocesos”, afirmó. Más tarde, le preguntaron a Sica y Stanley qué expectativa tenían para 2020, si la pobreza de 2019 será ascendente. “No me gusta hacer estimaciones sobre este tema. Seguiremos trabajando para revertirla”, esquivó Stanley.

Sobre la promesa de pobreza cero, Macri sostuvo: “Vamos a dejar los cimientos listos para que venga quien venga pueda continuar este camino hasta cumplir definitivamente con este objetivo”. No obstante, acababa de admitir que la pobreza empeorará el año próximo, lejos de descender, por lo que se trata de otra meta que se incumplirá.

Macri también anunció que habrá medidas sociales focalizadas. “Hace pocos días, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibieron un pago extraordinario y aumentamos los montos de los programas sociales”, indicó el Presidente, quien recordó el programa de Precios cuidados (allí no habló de pesada herencia), los créditos Anses y el programa Mercado en tu barrio. “En diciembre, vamos a volver a aumentar los programas sociales y vamos a hacer otro pago extraordinario para los beneficiarios de la AUH”, indicó. Stanley agregó luego que sostendrán la tarifa social de gas. “Los que tienen tarifa social de gas la van a tener durante estos meses”, indicó la ministra de Desarrollo Social.

Los ministros contestaron preguntas apenas Macri concluyó su discurso y se retiró. “Hay una heterogeneidad muy fuerte en la caída que estamos viviendo”, sostuvo Sica, quien agregó que las paritarias “están cerradas en un 85 por ciento con cláusulas de revisión o gatillo. La mayoría empezaba la revisión entre septiembre y enero”. No dio detalles de qué techo buscará ponerle el Gobierno a esos aumentos.