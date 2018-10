La Comisión de Acuerdos del Senado aprobó el pliego que propone al ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez como fiscal de primera instancia en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Los senadores oficialistas Federico Pinedo, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard y Humberto Schiavoni; y los justicialistas Rodolfo Urtubey, Carlos Caserio, Guillermo Snopek y Camau Espínola, dieron acuerdo al pliego que le permitirá al juez que benefició a varios represores, de aprobarse en el recinto, ser el nuevo titular de la Fiscalía de Instrucción Federal Número 2 de Bahía Blanca.

Los senadores aprobaron la postulación de Ulpiano Martínez, realizada por el Poder Ejecutivo en abril pasado, a pesar de las impugnaciones que varios organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos --sus filiales porteña y bahiense--, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizaron a la candidatura del ex magistrado para el cargo.

Mientras subrogó el Juzgado Federal Número 1 de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez protegió a ex funcionarios judiciales, ex capellanes y empresarios vinculados con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entorpeciendo las investigaciones o rechazando los pedidos de indagatorias de los imputados. Entre los favorecidos por sus resoluciones figuran el dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y el ex capellán militar Aldo Vara.

Su desempeño, teñido de "graves irregularidades", según los organismos que lo impugnaron como candidato, pone en tela de juicio su "integridad moral e idoneidad técnica y su compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos".