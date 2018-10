“Cuando un film es creado, lo es de tal manera que su lenguaje no incumbe solamente a las palabras, sino también a la forma en que ese mismo lenguaje codifica nuestra percepción y comprensión del mundo”. Las palabras pertenecen a Andzej Wajda, prócer del cine y de la cultura polaca, fallecido hace exactamente dos años luego de seis décadas de dedicación ininterrumpida a la fabricación de imágenes y sonidos. Varias de las películas que comenzarán a exhibirse hoy en la sala del cine Cosmos-UBA, integrantes de la quinta edición del Festival de Cine Polaco en Buenos Aires, parecen querer aspirar a esa descripción del director de El hombre de mármol y Cenizas y diamantes, tanto las que reflexionan sobre el pasado reciente del país como aquellas que dirigen su mirada a la topografía social y humana de la Polonia contemporánea. Para la industria cinematográfica del ex país socialista no fue nada sencilla la supervivencia en los tiempos posteriores a la caída del bloque soviético, pero, con el correr de las décadas, al menos dos generaciones de nuevos artistas (realizadores, guionistas, actores y actrices, fotógrafos, montajistas, músicos) han intentado estar a la altura del legado de los inspiradores, pioneros y descendientes de la Nueva Ola Polaca: de Alexander Ford y el propio Wajda a cineastas como Roman Polanski, Andrzej Zu³awski, Jerzy Skolimowski, Andrzej Munk y Krzysztof Kieslowski, entre muchos otros.

Si hay un realizador cuyo nombre ha estado recientemente en boca de los programadores y críticos más exquisitos, al tiempo que sus películas se exhiben comercialmente en mercados de todo el mundo, es el de Pawel Pawlikowski. Su creación previa, Ida –la historia de una joven monja y el paulatino descubrimiento de su condición de mujer judía– resultó ganadora del Oscar a Mejor Película en Idioma Extranjero, todo un logro para un film en blanco y negro, breve y conciso, poco afecto a la declamación o el gesto épico. El 5° Festival de Cine Polaco tendrá su función de apertura, hoy a la noche, con su más reciente largometraje, Cold War, que dentro de algunas semanas tendrá su estreno comercial en salas argentinas. Nuevamente en un blanco y negro de alto contraste, enmarcado por un formato de pantalla casi cuadrado –típico de otros tiempos más clásicos–, Pawlikowski vuelve a reconstruir los años de la posguerra inmediata de su país, aunque en este caso se acerque ligeramente, de manera poco convencional, al terreno del melodrama. La historia de amor entre dos músicos, marcada a fuego por las reglas de etiqueta de la Guerra Fría, es la excusa para otra descripción de la intersección entre las vidas privadas y las imposiciones políticas y sociales en circunstancias históricas determinadas.

La punta de lanza que encarna Cold War, Palma de Oro al Mejor Director en el Festival de Cannes, señala otros seis largos de ficción y cinco documentales que terminan de darle forma a la programación cosecha 2018 del evento. Volinia, del realizador Wojciech Smarzowski, es un animal de otra raza: fresco histórico de gran aliento, retrata con suma crudeza uno de los tantos casos de violencia hacia un grupo de personas durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La masacre de ciudadanos polacos en la zona de Volinia, en Ucrania, entre los años 1943 y 1944, no es un hecho demasiado conocido a nivel histórico general, aunque sus detalles y repercusiones continúan instaladas en la memoria de los habitantes de esa región. Si bien se trata de un relato a todas luces coral, el guion del propio Smarzowski concentra su atención en un puñado de personajes, entre ellos una mujer polaca casada por conveniencia con un hombre bastante mayor que ella. Antes de eso, la extensa secuencia de inicio registra la felicidad de otra boda y la convivencia tensa pero pacífica entre hombres y mujeres de apellido ucraniano, polaco y judío. La llegada, primero, de los soldados rusos y, más tarde, de los alemanes dará inicio a purgas, delaciones, violencias y muertes en un film de 150 minutos de duración y un tono que, por momentos, parece remedar al del famoso film de Elem Klimov, Ven y mira.

Reconstruyendo tiempos más recientes, El mejor, de Lukasz Palkowski, se amolda a los tiempos y tonos de la biopic para contar la historia de Jerzy Górski, el joven polaco que logró superar su adicción a las drogas más pesadas durante la última parte de la década del 70, para transformarse en ganador del arduo Doble Triatlón Ironman estadounidense. Se trata de un típico relato de superación personal, al tiempo que impone un tour de force de gestualidad física para el actor Jakub Gierszal, presente en un rol secundario en otra de las películas del Festival. Se trata de la última creación de la veterana Agnieszka Holland (codirigiendo aquí junto a Kasia Adamik), El rastro, policial excéntrico que transcurre en una región rural y nevada del interior polaco. La protagonista es una mujer sexagenaria, amante de los animales y enemiga acérrima de la caza deportiva, lo cual la hace entrar en constante conflicto con el resto de sus vecinos, acostumbrados a empuñar el rifle y ajustar la mirilla. La desaparición de sus dos perros mascota coincide con el inicio de una serie de misteriosos asesinatos en la región, pero la trama del film evita los caminos archi recorridos del policial de suspenso tradicional, optando en cambio por una bienvenida deriva narrativa no exenta de pequeñas sorpresas.

Protagonizada por Dawid Ogrodnik (cuyo debut de 2013 Life Feels Good le valió un premio como Mejor Actor en el Festival de Montreal y a quien también puede verse en la citada Ida), Noche de paz describe una Nochebuena en el seno de una familia rural en tiempos actuales. Adam regresa de Holanda, donde desea instalarse definitivamente luego de casarse con su novia, y trae algunos regalos y sorpresas para sus padres y hermanos, aunque las novedades –no todas felices– también lo esperan del otro lado de la mesa navideña. Con un dejo de la famosa celebración dogmática y danesa, Noche de paz descorre el velo de los secretos e hipocresías familiares en un crescendo dramático que, durante los últimos tramos, llega a tomar proporciones inesperadas. Además de los largos de ficción La última familia, de Jan P. Matuszyñski, y Todas esas noches sin dormir, de Michal Marczak, el Festival de Cine Polaco exhibirá cinco documentales recientes, todos ellos producidos por la célebre Wajda School de Varsovia. Entre ellos se destaca Joanna, mediometraje que estuvo nominado a los premios Oscar en 2013, un retrato íntimo sobre una mujer aquejada por una enfermedad mortal. La película será presentada por su directora, Aneta Kopacz, de visita en Buenos Aires como invitada especial de este evento que, luego de cinco años de presencia ininterrumpida, parece haber llegado para instalarse en la cartelera anual de festivales y ciclos especiales.

* 5° Festival de Cine Polaco, del 4 al 10 de octubre en Cine Cosmos-UBA, avenida Corrientes 2046. Programación completa, días y horarios www.bapcine.com