El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, señaló ayer que “el árbitro se puede equivocar” en relación a la jugada en la que Javier Pinola le cometió falta a Martín Benítez dentro del área, pero que no fue sancionada con penal, y dijo que “no se puede empezar a juzgar” a los que imparten justicia. “Es una jugada de interpretación”, comentó el mandatario de River, tras lo cual indicó: “El árbitro se puede equivocar, puede tener aciertos, pero no se puede empezar a juzgar. Es lo mismo que empecemos a juzgar a los jueces”. Así lo expresó en diálogo con Radio La Red acerca de la decisión del árbitro Anderson Daronco, en el encuentro por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, expresó: “Son los momentos donde los dirigentes tienen que tener moderación, y absorber la situación si creen que tiene razón”. “El día que perdimos con Lanús (Copa Libertadores 2017), se equivocó el árbitro, pero yo dije que no perdimos por el árbitro sino porque jugamos mal”, aseveró.

Por su parte, el mediocampista Exequiel Palacios se desgarró y estará cerca de tres semanas sin jugar. Luego de realizarse estudios en un centro de salud del barrio porteño de Belgrano, se supo que el juvenil padece “un desgarro grado dos en el aductor de la pierna izquierda”. Según trascendió, Palacios jugó casi todo el segundo tiempo con esta lesión, que lo hará que llegue con lo justo al partido de ida frente a Gremio de Porto Alegre, por la semifinal de la Copa Libertadores. Además, el futbolista no irá a la gira por Arabia Saudita con la Selección Argentina, que jugará frente a Irak el 11 de octubre y el 16, ante Brasil.

El director técnico Marcelo Gallardo minimizó la polémica generada por la jugada de Pinola frente a Benítez, y consideró que “hubo un claro contacto en el área”, pero aclaró que “no hay intención de querer golpearlo”, porque “en el rechazo no puede sacar la pierna”.

En conferencia de prensa tras la clasificación, el técnico analizó el partido y aseguró que “claramente había un equipo que quería buscarlo de entrada, e Independiente se propuso contragolpear”. “El partido largo era el que creía que se iba a dar. Cuando Independiente salió a jugar, en el golpe por golpe se hizo la diferencia. Siempre estuvimos en partido, no nos desesperamos. Terminamos ganando un gran partido con un enorme esfuerzo de los futbolistas, que le dieron una enorme alegría a la gente, que sigue acompañando y se siente identificada”, remarcó Gallardo.