La Justicia de Brasil negó un recurso de la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que pueda votar en las elecciones del próximo domingo. El juez del Tribunal Regional Electoral (TSE) del estado de Paraná, Jean Lek, reconoció que Lula tiene derecho a votar, puesto que en Brasil ese derecho sólo es suspendido una vez que el condenado agota todos los recursos en instancias superiores. Sin embargo, el magistrado argumentó que no sería posible debido a una imposibilidad técnica. El TSE establece un número mínimo de 20 electores para la instalación de urnas en las cárceles de Brasil, y la sede de la Policía Federal de Curitiba donde se encuentra encarcelado Lula no cumple con ese requisito. El líder del Partido de los Trabajadores fue encarcelado el pasado 7 de abril en una celda especial de la Policía Federal, donde la Justicia ordenó que no pueda comunicarse con otros presos y le niega permisos para dar entrevistas con la prensa, aunque suele recibir visitas de personalidades de la cultura y los derechos humanos, y, principalmente la de su ahijado político, Fernando Haddad. Lula era el favorito a ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, pero la justicia electoral lo inhabilitó por estar condenado en segunda instancia. El próximo domingo se cumplirán seis meses desde su encarcelamiento.