La caída de 5,6 por ciento que registró la industria en agosto es sólo el comienzo de la larga noche que se avecina. Así lo anticipan Carlos Melconian y Juan Carlos de Pablo, dos de los principales economistas de la city, para quienes la recesión podría extenderse durante varios meses. Además, advirtieron sobre el riesgo que puede tener una tasa de interés tan alta. “Se está criando de a poquito el primo hermano del monstruo. Guarda, no te vayas a poner de sombrero a las Leliq”, sostuvo Melconian.

El último salto del PBI fue en el primer trimestre de este año. Ahora se vienen cuatro trimestres duros. La referencia es a la etapa de fines de 2007 y comienzos de 2008, “cuando la actividad llegó a caer 7 por ciento algunos meses”, enfatizó Melconian, al disertar en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.

El economista insistió con que el gobierno recibió un escenario complicado, pero cometió reiterados errores y ahora está en manos del FMI. “El programa de gobierno fracasó, la herencia fue un desastre y el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no generó los resultados esperados” (…) “El nuevo programa es exigente para poner plata, las medidas fiscales, monetarias y cambiarias son para que corrijas los 3000 millones de dólares que compraba mi tía: para que escupan dólares”, añadió.

Luego aseguró que el equipo económico delegó sus funciones al staff del Fondo, pero que por suerte para ellos no hay una oposición consolidada. “El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central toman mate y pasan una vez al día, a las 17, y mandan a Washington una planilla. No hay oposición, porque si no, es para hacerse un picnic”, aseguró.

El economista Juan Carlos de Pablo cuestionó ayer las tasas “estrafalarias” que ofrece el Banco Central en las licitaciones de Letras de Liquidez (Leliq), por entender que a un nivel tan alto no pueden estar varios meses. “La duración (de las tasas altas) es muy importante. No es lo mismo tener una tasa estrafalaria un fin de semana que varios meses”, enfatizó.

En ese sentido, evaluó: “Si la tasa es 72 por ciento, la gente dice no voy a tomar ese crédito. Si vos tuvieras durante x número de meses la tasa al 72 por ciento y vos querés que las deudas se paguen, la tasa de inflación tiene que ser parecida a esa”.

“En el mismo momento en que ponés la tasa al 72 por ciento vas con Precios Cuidados y le decís usted no puede aumentar el precio de la muzzarela más del 15 por ciento y la tasa es 72. El tipo te entrega la llave y se va”, ironizó. En declaraciones radiales, de Pablo comentó que el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, “Hizo un anuncio fuertísimo: dijo que la base monetaria no va a crecer nada en términos nominales pase lo que pase hasta mediados del año que viene. Pero para ver si te creen, por lo menos tienen que sugerir cómo lo vas a hacer”.

“Un ataque a una crisis tiene que ser un fenómeno de un fin de semana. Esto ya lleva varios meses y te va transformando la naturaleza del problema”, advirtió. A su criterio, “este gobierno no empezó hoy, sino hace dos años y medio. En diciembre de 2015 le podías dar un beneficio de duda, que hoy se está otorgando mucho menos. Por eso, es muy importante que hoy las autoridades hagan un anuncio plausible para ver si la gente te da el beneficio de la duda”.