Martín "Tincho" Ascúa es el intendente de Paso de los Libres y aspira a convertirse en el primer gobernador peronista de Corrientes después de 50 años. Tuvo, así lo reconoce, el privilegio de contar con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en su acto de lanzamiento de campaña que, por decisión de la Corte Suprema, fue la última vez que CFK pudo participar de un acto público. Ascúa repudia y rechaza la prisión de la expresidenta. Considera que es parte del proceso de destrucción del Estado y debilitamiento de la democracia. Es por eso y por los problemas que vive Corrientes lo que le permitirá al peronismo recuperar el 31 de agosto una provincia que desde hace tiempo le es esquiva. Eso sí, advierte que su triunfo representará "la recuperación de los derechos y de la esperanza de los argentinos que va a terminar en el 2027 con frente justicialista, nacional y popular, vuelva a gobernar la Argentina".

--Martín, usted es intendente y tiene un mayor contacto con la gente ¿Cómo son sus días y de los correntinos?

--Muy complejo. Muy, muy complejo. Nosotros, lamentablemente, nos hemos terminado acostumbrado a arreglarnos solos porque como intendencia que no comulga con el gobierno provincial somos discriminados y, por supuesto, no esperamos absolutamente nada del gobierno nacional. Y bueno, la gente la viene pasando muy mal. Se rebusca como puede, pero cada vez es más insostenible y los recursos nuestros no dan para más. Nosotros venimos sufriendo un deterioro de los ingresos casi del 30 al 40%. No damos más. Encima esta es una provincia que es dependiente de los recursos nacionales y cuando faltan se siente aún más. Tenemos un gobernador que mira para otro lado, que aplaude toda la política de Milei, por lo que estamos convencidos de que esta situación solamente tiende a empeorar.

--A pesar de este escenario, ¿es el momento del peronismo correntino?

--No me queda ninguna duda. Hace 50 años que no gana el peronismo y estamos en un fin de ciclo provincial donde el peronismo es el único que puede transformar la provincia que, en definitiva, es lo que reclama la gente.

--Usted habla de fin de ciclo donde el PJ hace tiempo que no gobierna.

--La gente empieza a ver un ciclo agotado en Corrientes. Mire, acá vivimos varios ciclos. En su momento fue el Pacto Autonomista Liberal en toda la década del 80 y parte de los 90. Luego vinieron los radicales que pasaron de los primos Colombi a la pretensión de continuar gobernando los hermanos Valdés que, para colmo, son aliados del gobierno de Javier Milei con todos los problemas y perjuicios que representa eso para Corrientes. A todo eso hay que sumar situaciones locales como el caso Loan, donde el gobernador Valdés tuvo una posición lamentable sin una explicación concreta de lo que pasó con ese niño, dónde está y todavía no se saben cuáles fueron las acciones que se tomaron.

--¿La normalización del partido ayudó?

--Por supuesto. La acción política contundente de la presidencia del PJ de Cristina Kirchner, con la regularización y normalización de nuestro partido, resultó clave. Y es que al hecho de Cristina de venir a Paso de los Libres para acompañar nuestra propuesta hay que también sumarle la posterior detención de Cristina porque desató una fuerte corriente de solidaridad y apoyo que nos termina posicionando de una forma muy contundente y privilegiada.

--Usted estuvo con Cristina en el acto de Paso de los Libres. ¿Volvió a hablar con ella? ¿Cómo la estás viendo ahora?

--Sí, la veo, la vi como es Cristina, con la entereza y con la claridad que solamente tiene ella. Estamos hablando de la dirigenta política más importante de los últimos 30 o 40 años en la Argentina. Por supuesto, con las ideas claras, marcando el camino, el rumbo y con una fortaleza que solamente puede tener ella, ¿no? Ante las tremendas adversidades que le toca afrontar desde lo político y desde lo humano. Cuando vino se encontró con un pueblo correntino, que le dio amor, apoyo, cariño, y se fue con eso. La verdad que para nosotros fue muy importante y creo que ella logró interpretar y sentir el enorme amor y cariño de un pueblo. La verdad que independientemente de eso, nosotros la vemos con absoluta entereza siendo la líder, la conductora y el pueblo predispuesto a acompañarla como lo hizo el 7 de junio acá, como lo hizo el otro día en la marcha en Plaza de Mayo.

--¿Cuál fue el impacto del fallo de la Corte contra CFK?

--Primero que nada es preciso resaltar que lo de Cristina es una lisa y llana proscripción política, que no hay razón jurídica para que esté detenida y ni condenada. Es un atentado al Estado de derecho, al sistema democrático y republicano por el avasallamiento que hay con respecto a un poder y la utilización del Poder Judicial para fines políticos, con esta doctrina y el esquema de lawfare. Pero también entendemos que esta situación de proscripción política lo que hizo fue ordenar y unir a la dirigencia del campo nacional y popular y también activar a la militancia, lo que se termina reflejando el otro día en la Plaza de Mayo, que es mucho más que la militancia. También a la gente, por decirlo común o independiente, que empieza a tomar una posición frente a la detención de Cristina. Y esa toma de posición nos obliga a redoblar esfuerzos ante los desafíos electorales como el que tenemos acá.

--¿Ahora falta que los gobernadores también confronten con el gobierno de Milei?

--Tengo la esperanza de que los gobernadores se impongan en este sistema federal que es tan importante que debemos sostener nosotros desde las provincias para justamente reclamar lo que corresponde y lo que es justo para no doblegarse como viene sucediendo con la mayoría de los gobernadores hace tiempo. Tengo la esperanza y creo que la misma situación de la gente va a terminar obligando a los gobernadores a tener una posición más contundente con respecto a esta política de reparto de recursos y de ajustes que en definitiva alcanzan las provincias.

--¿Qué evaluación hace de estos casi dos años de gobierno de Milei?

--Yo estoy convencido de que su modelo está agotado porque es absolutamente inviable y, como dijo Cristina, tiene fecha de vencimiento. Lo que es preciso resaltar es que la gente no da más. Estamos ante un sistema absolutamente inviable. Nunca se vio en el mundo que un país tenga recesión con inflación y sin reservas, sin mercado interno funcionando, sin industria, sin la posibilidad de tener dólares, que para Argentina es fundamental, lo veo absolutamente inviable. No sé hasta cuándo van a aguantar y realmente hasta cuándo van a seguir pidiendo préstamos en el FMI. Esto ya no da para más.

--Con un gobierno provincial aliado a Milei.

--Sí, pero como le decía, estamos frente a un fin de ciclo. El gobierno de los hermanos Valdés no da respuestas a los problemas de los correntinos. En estos días, además. se habló de una posible alianza con La Libertad Avanza que está generando malestar hacia el interior de la alianza que gobierna.

--¿Qué se viene para Corrientes?

--Se viene la recuperación de los derechos y de la esperanza que para los correntinos será el 31 de agosto próximo. Pero también ese día lo será para el resto de los argentinos, ya que en 2027 la Argentina será gobernada por un frente justicialista, nacional y popular.