La comisión investigadora de la criptoestafa Libra sigue trabada en Diputados: las maniobras que realizó Martín Menem para modificar la composición de los bloques permitieron que quedara integrada por 14 oficialistas y 14 opositores y ese empate impidió que se eligieran autoridades.

Sin embargo, el miércoles pasado se dio un paso clave. Convocada por los integrantes de la oposición de dicha comisión, que permanece acéfala, tuvo lugar una sesión informativa en la que hasta los invitados del oficialismo terminaron incriminando al presidente Javier Milei y su entorno por lo ocurrido en torno a su tuit del 14 de febrero.

"Era un día clave. Si los funcionarios del gobierno que estaban citados venían y daban argumentos sólidos, se podía cerrar el tema, como creo que era la expectativa de ellos. Pero los que estaban citados no vinieron y los que hablaron en calidad de expertos, invitados por ellos mismos, los hundieron más. Quedó demostrado que la comisión es imprescindible".

La que habla es la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Sabrina Selva. Mercedina e integrante del Frente Renovador, se refiere a María Florencia Zicavo, mano derecha del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, por él desiganda para presidir la que algunos llaman comisión autoinvestigadora y al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

Melik insistió en separar a "Milei presidente" de "Milei tuitero". Pero, si tal cosa fuera posible, el relato de Martín Romeo lo desmiente. Él consultó con contactos en Bloomberg para saber si era un hackeo y la agencia internacional le confirmó que era una iniciativa real, avalada por el Presidente. Sólo ante esa certeza, Romeo decidió ingresar.

Selva, por su parte, es quien dejó muy mal parado a Iñaki Apezteguía, invitado por los denominados "radicales con peluca". Apezteguía, dijo, una y otra vez, que no podía hablarse de estafa, que el había invertido, perdido y no se sentía estafado. Hasta que Selva mostró un video que el propio Apezteguía filmó y posteó pocos días despues de $Libra y luego borró, en el que explica pormenorizadamente porqué no invirtió en $Libra y cuáles eran los indicios de que allí se cocinaba algo turbio.

Entre los datos comprobados, que nadie pudo justificar, Selva destaca uno. "El posteo se hizo unos pocos minutos después de que se crearan la moneda y la web, pero apenas veintidós segundos después de que se realizara el fondeo inicial. La única posibilidad es que quienes la fondearon le hayan pasado el link del contrato", advierte.

El fondeo inicial es lo que le da vida o verosimilitud a la moneda. Hay pasos previos que son técnicos, pero ese fondeo es la última condición necesaria para tentar a los posibles inversores. "La demora mínima, inferior al medio minuto, es un indicador de que Milei tenía el posteo preparado y sólo le faltaba el link para comprar, que alguien le envió para que copie y pegue", reflexiona Selva.

Un dato clave

Otro de los expositores fue Martín Romeo. Se trata de un joven de 28 años, oriundo de San Isidro, experto en criptomonedas, que invirtió y perdió dos mil dólares y ahora representa a más de un centenar de estafados, por un monto cercano a los USD 5 millones. Romeo hizo una revelación importante respecto de este punto.

"Hubo 74 wallets que participaron del fondeo inicial de $Libra, previo al posteo de Milei. Aproximadamente la mitad se hicieron desde cuentas de Xchange y Binance, que tienen fuertes controles de verificación de identidad. La justicia ya emitió oficios para saber quiénes estaban detrás de esas cuentas", afirma.

El joven ya participó de una instancia de mediación civil con los representantes de Hayden Davies, que escucharon atentamente pero no hicieron ninguna propuesta. Igual, supone que intentarán llegar a algún entendimiento con los acreedores en la Justicia argentina porque "su prioridad es evitar que se configure una class action, una demanda colectiva, en la justicia estadounidense, ese sería el peor escenario para él". "Por eso va a intentar desactivar a tantos querellantes como pueda", advirtió.

Romeo también es lapidario con los tres principales integrantes de la pata local que interactuaba con Davies. Sostiene que "Terrones Godoy participó antes de un emprendimiento que tenía caracterísitcas de estafa piramidal. A Mauricio Novelli nunca lo había escuchado nombrar antes y Sergio Morales, me consta porque lo investigué a fondo, no tiene ningún conocimiento de blockchain que justifique el rol que tuvo de asesor de la CNV".

Además de la pertenencia al mundo cripto, Novelli y Romeo tienen en común la edad y la relación con el conurbano norte, más específicamente San Isidro. De hecho, las imágenes de la madre y la hermana de Novelli en las cajas de seguridad de un banco, el primer día hábil después de la estafa, corresponden a la sucursal Martínez del Banco Galicia, ubicada en Maipú y Edison.

Sin embargo, Romeo, que trabajó para una consultora internacional en el tema antes de lanzarse por su cuenta, manifiesta no haberlo conocido, ni siquiera por referencias de terceros, antes de $Libra. El único empleo comprobado de Novelli, antes de lanzar su academia de trading, donde daba clases Milei, fue en la financiera Wenance, cuyo titular y mentor de Novelli, Alejandro Muszak, también oriundo de San Isidro, se encuentra detenido por estafa a la espera del juicio oral.

La palabra de Fernando Burlando

Romeo fue quien acudió al estudio jurídico de Fernando Burlando, que aceptó de inmediato patrocinarlo a él y a los 150 inversores que representa, casi todos personas físicas. El escrito que formaliza la relación será presentado el lunes en el juzgado de María Servini.

Burlando viene de representar e Dalma y Gianina Maradona en el juicio por la muerte de Diego, que terminó anulado por las filmaciones ilegales de la jueza Julieta Makintach, pero siempre participó en casos de alta repercusión mediática, como el crimen de Facundo Baez Sosa, a manos de un grupo de rugbiers, a la salida de un boliche en Villa Gesell. Tanto, que el abogado casi salta a la política bonaerense en 2023.

Consultado por Buenos Aires/12, el penalista afirma que aceptó el caso por dos motivos. "Uno, porque nos interesa especialmente la cuestión del ciberdelito y nuevas modalidades delictivas a través de la tecnología y, dos, por las personalidades y el monto de dinero involucrado. Es un caso muy interesante", describe.

Burlando sostiene que "la ilicitud de las actuaciones es evidente". "Si en vez de un Presidente y su hermana hubiera sido un influencer cualquiera, ya estría detenido. Si eso no ocurrió todavía es más por motivos políticos que jurídicos. Ya tenemos en carpeta una batería de medidas probatorias que vamos a pedirle al fiscal Taiano, además de las que ya se realizaron", cuenta.

"Martín Romeo desarma la posición de Guillermo Francos cuando fue a dar explicaciones al Senado, en la que no niega la estafa sino que simplemente dice que el presidente estaba mal informado. Si es así, si el presidente es una víctima más, no se entiende por qué no denuncia él también", reflexiona.

Otro de los participantes en la reunión informativa, el programador y docente Maximiliano Firtman, sostiene que "ninguno de los que expuso invitado por el oficialismo habló de $Libra". "Se comportaron más bien como abogados defensores, cuando esta claramente no era una instancia para eso", describe.

Firtman es quien acuñó el término ponzidemia, para definir la proliferación de esquemas Ponzi y estafas piramidales en el mundo de las criptomonedas y las aplicaciones de inversión. Es, entre otras cosas, quien expuso la estafa de Rainbow Ex, conocida como la china de San Pedro.