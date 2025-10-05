Así es el circuito callejero de Marina Bay

El Circuito de Marina Bay es uno de los más exigentes físicamente del calendario. Su superficie irregular, sumada a la humedad, da mucho que pensar a los pilotos. Incluso después de un cambio de trazado en 2023 que redujo el número de curvas de 23 a 19, los pilotos también están trabajando mucho el volante en la vuelta rápida; el estrés físico les hace perder hasta 3 kg de peso corporal a lo largo de una carrera.





En 2008, Singapur tuvo el honor de albergar la primera carrera nocturna en la historia de la F1. El Gran Premio, la 15.ª prueba de esa temporada, fue todo un éxito entre los equipos y los pilotos, y Fernando Alonso, de Renault, se alzó con una polémica victoria.