Hoy domingo 5 de octubre, Franco Colapinto disputa una nueva carrera en la Fórmula 1. La cita del piloto argentino de Alpine es en el circuito callejero de Marina Bay, por el Gran Premio de Singapur.
Cómo ver el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en vivo online o por TV
Toda la acción del Gran Premio de Singapur podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Cronograma del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Viernes 3 de octubre
- Práctica libre 1: Colapinto salió 19º
- Práctica libre 2: Colapinto salió 19º
Sábado 4 de octubre
- Práctica libre 3: Colapinto salió 16º
- Clasificación: Colapinto salió 18º, pero partirá 16º en la grilla por sanciones a Alex Albon y Carlos Sainz
Domingo 5 de octubre
- 9:00 | Carrera
Colapinto ganó tres posiciones en la largada
En la largada el piloto argentino Franco Colapinto, pasó a tres rivales. Largó del puesto 16 y se ubicó en el lugar 13.
Empezó la carrera
Largó la carrera. Colapinto está en el puesto 13.
Así es el circuito callejero de Marina Bay
El Circuito de Marina Bay es uno de los más exigentes físicamente del calendario. Su superficie irregular, sumada a la humedad, da mucho que pensar a los pilotos. Incluso después de un cambio de trazado en 2023 que redujo el número de curvas de 23 a 19, los pilotos también están trabajando mucho el volante en la vuelta rápida; el estrés físico les hace perder hasta 3 kg de peso corporal a lo largo de una carrera.
En 2008, Singapur tuvo el honor de albergar la primera carrera nocturna en la historia de la F1. El Gran Premio, la 15.ª prueba de esa temporada, fue todo un éxito entre los equipos y los pilotos, y Fernando Alonso, de Renault, se alzó con una polémica victoria.
Todas las carreras que restan de la temporada 2025
- 5 de octubre: GP de Singapur
- 18 de octubre: Sprint de EEUU
- 19 de octubre: GP de EEUU
- 26 de octubre: GP de México
- 8 de noviembre: Sprint de San Pablo
- 9 de noviembre: GP de San Pablo
- 23 de noviembre: GP de Las Vegas
- 29 de noviembre: Sprint de Qatar
- 30 de noviembre: GP de Qatar
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi
El campeonato de Constructores de la Fórmula 1
- McLaren 623
- Mercedes 290
- Ferrari 286
- Red Bull 272
- Williams 101
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 62
- Sauber 55
- Haas 44
- Alpine 20
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1
- Oscar Piastri 324
- Lando Norris 299
- Max Verstappen 255
- George Russell 212
- Charles Leclerc 165
- Lewis Hamilton 121
- Kimi Antonelli 78
- Alexander Albon 70
- Isack Hadjar 39
- Nico Hülkenberg 37
- Lance Stroll 32
- Carlos Sainz 31
- Liam Lawson 30
- Fernando Alonso 30
- Esteban Ocon 28
- Pierre Gasly 20
- Yuki Tsunoda 20
- Gabriel Bortoleto 18
- Oliver Bearman 16
- Franco Colapinto 0
- Jack Doohan 0
La desilusión de Colapinto tras ser eliminado en Q1: "Estoy caliente, teníamos un buen auto para pasar"
El piloto argentino expresó su bronca luego de la clasificación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y reconoció que “teníamos buen auto para pasar (a Q2)”.
Colapinto, que largará en el 16° lugar, explicó que su última vuelta en la clasificación “fue buena”, pero que perdió mucho tiempo por culpa del tránsito: “Cuando estás dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica y grip, me molestaron mucho”. Y aseguró que “estoy caliente porque teníamos un buen auto para pasar. No era excelente, pero se podía pasar con un buen esfuerzo”.
De cara a la carrera de hoy, analizó: “Hay que trabajar. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.
La parrilla de salida para el GP de Singapur: Colapinto partirá 16°
Si bien el piloto argentino culminó 18° en la Clasificación, largará en el 16° lugar, tras una sanción a Carlos Sainz y Alex Albon, de Williams, por no haber superado las verificaciones técnicas.
Así largarán en el GP de Singapur
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Stake Sauber)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Stake Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)