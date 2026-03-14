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El pensador alemán falleció a los 96 años

Murió Habermas, uno de los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX

En su adolescencia integró las Juventudes Hitlerianas. Influyó con su teorías de la acción comunicativa y fue parte de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt.

- Jürgen Habermas (1929-2026). (LOUISA GOULIAMAKI/AFP)

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