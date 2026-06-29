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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de junio
En las efemérides del 29 de junio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
29 de junio de 2026 - 07:04
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Juan Alberto Badía murió el 29 de junio de 2012.
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