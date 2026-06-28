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Deportes

Lo que va del abandono de su poderoso estilo tradicional a sus fragilidades actuales

Alemania ya no es lo que fue

Los cambios hicieron que la potencia por la que la Mannschaft era conocida y temida se fuera diluyendo en los últimos mundiales hasta dejar de ser respetada por sus ocasionales rivales.

Por Pablo Vignone
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 25: Germany players react after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Germany at New York New Jersey Stadium on June 25, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Perdedores Los alemanes tras la caída frente a Ecuador en la fase de grupos. AFP. Getty Images via AFP

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