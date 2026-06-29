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El Salvador

Buscará un tercer mandato

Bukele se inscribió para una nueva reelección en El Salvador

Habilitado por la reforma constitucional de 2025, el presidente salvadoreño presentó su candidatura ante el ente electoral. Ya anticipó que quiere gobernar “por diez años más”.

[e]ALEXANDER PENA

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