El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 5 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores una jornada lluviosa durante todo el día. Se esperan tormentas aisladas por la mañana, chaparrones durante la tarde y lluvias aisladas a la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

Para el lunes se prevé una mejora con cielo algo nublado y registros térmicos que descenderán: 10 grados de mínima y 18 de máxima.

El martes habrá condiciones similares a la jornada anterior. Cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán los 9 de mínima y 22 de máxima.