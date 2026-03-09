Omitir para ir al contenido principal
Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía

Brasil les dice no a las apuestas digitales

En un mensaje por el Día de la Mujer, el presidente brasileño anunció la prohibición de los sitios de apuestas y la entrada en vigencia del Estatuto Digital de la Infancia y la Adolescencia.

LULA APUESTAS (Capturas de Video)

Proyecto soccer: Kissinger, Trump, Pelé y Messi

Por Gustavo Campana

El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei

Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”

Por Matías Ferrari

Un paseo por la tumba del “rebe de Lubavitch”

En medio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, Milei visitó “El Ohel”

La Plata tendrá su primera Semana de la Endometriosis

“Si duele no es normal”

Por Malena Rodríguez Romairone

El informe preliminar de la Cámara de Comercio local no muestra señales positivas

El consumo continúa sin repuntar en el inicio de clases en La Plata

Por Juan Manuel Meza

El nombre se mantiene en secreto

La Asamblea de Expertos de Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei

Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas

Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra

Por Esteban Magnani

Infancias Sobrevivientes

Un libro que narra las violencias a las infancias en la dictadura

Video de Casa Rosada por el 8M

Polemizar a cualquier costo: El gobierno se jactó de haber eliminado las políticas de género

Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario

Un vacío a llenar

Por Eduardo Aliverti

El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura

La industria también perdió las exportaciones

Por Mara Pedrazzoli

Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery

En el juicio buitre contra YPF

En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja

Las ventas minoristas siguen mal

Trátennos bien

Por Carlos Heller

Contra las políticas de hambre de Javier Milei

El movimiento transfeminista vuelve a las calles

Por Inés Hayes

Detenida en Brasil por injuria racial

La abogada Agostina Páez publicó un posteo por el 8M y denunció violencia digital

Mejoras estructurales y recuperación patrimonial

Subte: ¿cuándo reabre la estación Congreso de la línea A?

Un #8M antifascista

Por Lila María Feldman

Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha

TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW

Por Jorge Dominico

El equipo se encuentra cerca de los puestos de descenso

Liga de España: Alavés perdió su primer partido sin Coudet

El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000

Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells

Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol

Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero