En las efemérides del 5 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1941. Nace Eduardo Duhalde

Nace Eduardo Duhalde, uno de los protagonistas de la democracia fundada en 1983. Hasta el golpe de 1976 fue intendente de Lomas de Zamora, cargo para el cual sería electo siete años más tarde. Luego fue diputado nacional y vicepresidente de Carlos Menem. En 1991 resultó electo gobernador de la provincia de Buenos Aires y consiguió un segundo mandato en 1995. Perdió las elecciones presidenciales de 1999 con Fernando de la Rúa. En 2001 accedió al Senado y con la crisis de fin de ese año saltó a la presidencia como mandatario interino para completar el período hasta fin de 2003. Después de la masacre del Puente Pueyrredón llamó a elecciones y cedió el gobierno a Néstor Kirchner en mayo de 2003. Compitió en las presidenciales de 2011, en las que obtuvo el 5 por ciento de los votos.

1952. El nacimiento de David Lebón

Nace en Buenos Aires una figura central del rock argentino: David Lebón. Guitarrista y cantante, tocó en Billy Bond y la Pesada del Rock and Roll y Pappo´s Blues, para luego sumarse a Color Humano. Más tarde, integró Pescado Rabioso. En 1975 formó Polifemo, pasó previo a integrar una de las mayores bandas en la historia de la escena local: Serú Girán. Después llegaría su carrera solista, solamente alterada por el reencuentro de Serú Girán.

1962. El primer single de los Beatles

El sello discográfico Parlophone saca a la venta el primer sencillo de los Beatles. En el lado A figura “Love Me Do”, y en el B, “P. S. I Love You”, ambos temas firmados por John Lennon y Paul McCartney. La primera grabación del cuarteto de Liverpool alcanza el puesto 17.

1969. La presentación de los Monty Python

La BBC estrena un programa que cambia la historia del humor y abre nuevos caminos para la comedia: Monty Python´s Flying Circus. Por los siguientes cinco años, seis actores llevarán el absurdo a la pantalla chica en clave humorística, con guiones propios. Son John Cleese, Graham Chapman, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. El programa convierte a los Monty Python en artistas de culto. La repetición en Estados Unidos hizo que llegaran a un público más grande. Su influencia se extendió al cine, con su parodia del Santo Grial, Los caballeros de la mesa cuadrada, estrenada en 1974. De 1979 es La vida de Brian, su mirada satírica de los Evangelios. En 1983 se separaron tras el estreno de El sentido de la vida, que recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Chapman falleció en 1989 y Jones en 2020. En el medio, en 2014, los cinco miembros vivos se reunieron para una serie de shows teatrales.

1975. Ataque montonero en Formosa

Montoneros ataca el Regimiento de Infantería de Monte 29, ubicado en Formosa. Miembros de la organización secuestran un vuelo de Aerolíneas y aterrizan en la capital provincial. Entran a la fuerza en el cuartel para llevarse armas y huir en el avión secuestrado, que aterriza en el Rafaela, provincia de Santa Fe. En la acción caen doce atacantes y doce militares. Como consecuencia del hecho, el presidente provisional Ítalo Luder firma tres decretos de "aniquilamiento de la subversión", que extienden a todo el país la militarización que ya rige desde febrero de 1975 en Tucumán por el Operativo Independencia.

1975. Nace Kate Winslet

Nace en Reading la actriz británica Kate Winslet, una de las más versátiles de la actualidad. Saltó a la fama con el éxito planetario de Titanic. Obtuvo siete nominaciones al Oscar, y lo ganó en 2008 por El lector. En su filmografía destacan títulos como Sensatez y sentimientos, Iris y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

1988. El No a Pinochet triunfa en Chile

Los chilenos votan contra Pinochet en el plebiscito que el dictador convoca seguro de su victoria, con la idea de perpetuarse en el poder hasta 1997. El No se impone con el 56 por ciento de los votos. Después de 15 años de dictadura, se abre en el país la puerta de la transición a la democracia.

2011. Muere Steve Jobs

Fallece Steve Jobs. El fundador de Apple tenía 56 años y padecía cáncer de páncreas. Fue uno de los innovadores de la revolución tecnológica de fines del siglo XX y comienzos del XXI, con productos como la Mac, el iPad y el iPhone. Con iTunes, al momento de su muerto, facturaba el 25 por ciento de la venta de música en los Estados Unidos.

2015. La muerte de Henning Mankell

Víctima de cáncer, muere Henning Mankell en Gotemburgo. Tenía 67 años. Nacido en Estocolmo en 1948, fue una de las grandes voces de la novela negra escandinava y el creador del inspector Kurt Wallander, que protagonizó doce libros. Asesinos sin rostro, El hombre sonriente, La pirámide y Huesos en el jardín son varios de sus principales títulos. Casado con una hija de Ingmar Bergman, alternaba su vida entre Suecia y Mozambique, uno de los países más pobres del mundo.

2015. Adiós a Chantal Ackerman

La cineasta belga Chantal Ackerman se suicida en País a los 65 años. Dentro de su extensa filmografía destaca Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, estrenada en 1975. La revista Sight & Sound, del British Film Institute, la eligió en 2022 como la mejor película de la historia del cine. Es la primera película dirigida por una mujer que logra ese reconocimiento.

Además, se celebra el Día Mundial de los Docentes, por iniciativa de la Unesco y la Organización Internacional del Trabajo; y en la Argentina es el Día del Camino y la Educación Vial.