El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, recibirá el alta médica este jueves, a 28 días de haber sufrido un accidente en moto por el que tuvo que permanecer internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el partido bonaerense de Moreno. Así lo confirmó en las últimas horas Daniela Celis, también surgida del reality show y su ex pareja.

Celis indicó a través de sus historias de Instagram que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, "el alta se concretará a las 12:30, por la puerta principal del hospital, ubicada en Avenida Libertador 710".

En este sentido, compartió el último parte médico de Medina, que sostiene que "el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería".

Días atrás, la directora del hospital, Dora Agüero, se había mostrado optimista sobre la salud del ex participante del programa televisivo, que había ingresado el 12 de septiembre con un cuadro de politraumatismos graves. "El paciente atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación", detalló. Además, había informado que Medina podía alimentarse por sus propios medios y que se comunicaba con normalidad.

Thiago Medina fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis, y su relación continuó fuera de la casa. Juntos tuvieron a dos gemelas, Aimé y Laia. En mayo de 2025, la pareja se había separado.

En tanto, en septiembre, el joven protagonizó un violento choque cuando circulaba con su moto en la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez, en Moreno.

A raíz del accidente, sufrió múltiples costillas fracturadas, colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo, lo que le provocó hemorragias. Desde entonces, se mantuvo en terapia intensiva en estado reservado.

Sin embargo, después de tres cirugías que resultaron exitosas, Medina logró salir de la unidad de terapia intensiva el domingo pasado, y ahora se espera que continúe con los tratamientos de salud con normalidad en su hogar.