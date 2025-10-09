En ese taconeo en plena noche, en ese andar con ropa de mujer, en esas tetas que decidió ponerse al final de su vida como un regalo o como el elemento que faltaba para conquistar el tiempo, para parecerse más a quien deseaba ser, Batato Barea continuaba una forma de su arte.

“Batato no sale vestido de mujer, sale vestido de Batato”, respondería Alejandro Urdapilleta. Esa frase la trajo a la charla Damián Mai, actor, director y organizador junto con Juana Aguer y Ezequiel Restaine del Festival Batato, que va a inaugurarse este fin de semana en Rojas, provincia de Buenos Aires.





Lo cierto es que ese payaso algo melancólico, dulce y extraviado, pero también feroz, funcionaba como el acompañante perfecto de un Alejandro Urdapilleta histriónico y sacado. El humor era para Batato una forma de la audacia, a la que se ingresaba de a poco, una manera cándida de preparar el estallido. Batato era una de las presencias deslumbrantes de ese Parakultural del retorno de la democracia, al que lo llevó su formación en la escuela de mimo de Ángel Elizondo, un espacio de estudio que fue la antesala del sótano de la calle Venezuela. Batato comienza con el Clú del Claun y después vendrían los “numeritos” (como ellos los llamaban) con Urdapilleta y Umberto Tortonese, donde crearían, sin saberlo ni proponérselo, una escuela de actuación que tomaba algo del sainete y del circo criollo para traducirlo a la desmesura de los años ochenta. Junto a Las Gambas al Ajillo, Los Melli y Las Bay Biscuits, entre tantos otros, fueron la versión oscura, el horroreír (para tomar un término de Leónidas Lamborghini) de la euforia democrática.

“Nosotros somos de Rojas, conocimos a Batato porque estudiamos en la UNA. Durante la pandemia volvimos a Rojas y fue un tiempo para ponernos a investigar más intensamente. Fue en ese momento cuando una amiga nos cuenta que en el cementerio de Rojas está enterrado Batato. De hecho, nuestra amiga había presentado a la Municipalidad una petición para que una calle llevara su nombre”, explica Juana Aguer, actriz, escenógrafa y vestuarista, ahora a cargo de la curaduría y armado del festival.

Salvador Walter Barea nace en Junín en 1961. Como cuenta Damián Mai, la familia de su madre es de Rojas y en esa ciudad pasó su infancia y adolescencia, hasta que se mudó a Buenos Aires. En la etapa terminal de su enfermedad (Batato contrajo HIV antes de la existencia del cóctel de drogas que hubiera podido prolongar su vida), pidió ser enterrado en Rojas. Damián y Juana comprobaron que mucha gente del lugar no conocía a Batato, pero en su afán de preguntar e investigar encontraron algunas personas que recordaban la impronta festiva de su entierro, “especialmente el momento en que llega una ambulancia con amigos y amigas de Batato de Buenos Aires, con globos”, menciona Juana. Pero lo cierto es que hoy la tumba de Batato no tiene nada de especial. Es una tumba más en el cementerio de Rojas.

Eso los motivó a realizar un cumpleaños performático de Batato en el año 2021. “Justo cuando hubiera cumplido sesenta”, dice Damián Mai. “Organizamos el cumpleaños en una casa de campo, alquilamos parlantes, decoramos con fotos de Batato. Mi mamá llegó con una torta de chocolate, fue todo muy místico porque habíamos puesto un montón de frascos con velas, y cuando terminamos de cantar el feliz cumpleaños, un frasco estalló”. Juana Aguer completa el relato con la llegada al cementerio al día siguiente: “Fuimos vestidos con ropa ochentosa, pintarrajeados, como nos imaginamos que era evocar el estilo de esa época, con todo el resto de la fiesta encima”.

Todas estas acciones llamaban a sintetizarse en un Festival de Teatro en homenaje a Batato. “Programamos tres obras: Breve Enciclopedia sobre la Amistad del grupo Besa, Manuelita de Alejo Sulleiro y No me muero de Julieta Carrera, y también convocamos a artistas locales. Además de las funciones en el Teatro TAFS (el primer teatro independiente creado en el interior del país), vamos a hacer un varieté en una cervecería, y también va a haber momentos más callejeros, mezclando clown y circo”, detalla Damián. “Sentimos que en la curaduría que realizamos, transversalmente está Batato en relación con el lenguaje, a lo queer, aunque las obras no hablan de él”.

Batato muere en 1991. Siempre fue un artista del under y su vida termina cuando esa experiencia agonizaba o estaba mutando en otras formas. El Parakultural se cierra con el estreno de Postales argentinas, la primera obra de Ricardo Bartís, y con la puesta inaugural de El Periférico de Objetos, que serían las dos manifestaciones estéticas determinantes de la década del noventa en el plano de las artes escénicas. Cuando Urdapilleta fue convocado por Bartís para el personaje de Polonio en la versión de Hamlet que se estrenó en el Teatro San Martín, Batato le dijo: “Te vendiste, vas a hacer el teatro que odiamos”.

“Uno de los objetivos que tenemos es popularizar la figura de Batato”, interviene Damián, “porque para los que nos interesa su trabajo y nacimos después de su muerte, nos quedan los vídeos de YouTube, la posibilidad de ver la muestra que está en este momento en el Museo de Arte Moderno (Esto es teatro. Once escenas sobre el Di Tella y el Parakultural), pero buena parte de su legado no es accesible”. Un festival realizado por artistas que resignifican su impronta en obras como Les Reyes, donde Damián Mai actúa junto a Mercedes Beno Mendizábal y Felipe Saade, y Juana Aguer estaba a cargo del vestuario, permite que la figura de Batato se experimente en los cuerpos, en una forma de actuación y en la voluntad de construir la escena en espacios no institucionalizados. Batato creó su arte en lugares donde los espectadores no estaban disciplinados sentados en una platea. En el Parakultural convivían con los rockeros que iban a escuchar a sus bandas o con jóvenes que estaban allí porque querían conocer la libertad y la fiesta, entonces había que conquistarlos o, más precisamente, apabullarlos con una actuación que no les diera la posibilidad de irse, que los cautivara e impactara aunque no hubieran ido a buscar esa experiencia.

“También nos interesa que se amplíe la noción de teatro hacia lo performativo, en eventos que llamamos informales, que están fuera de la sala teatral. Buscamos que haya instalaciones, pluralizar los formatos”, comenta Juana Aguer.

Una clase de teatro para principiantes, un recital de rock al atardecer en la plaza de la diversidad y muchos años más de Festival Batato en Rojas son el itinerario, el programa y el objetivo de una aventura que comienza este 9 de octubre.



El Festival Batato se realiza del 9 al 12 de octubre en Rojas, Provincia de Buenos Aires.