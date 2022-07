Un día como hoy, hace 44 años, Serú Girán ofrecía su primer recital en el mítico estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Los registros testimoniales de aquel viernes 28 de julio de 1978 indican que el debut de la banda de rock integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro fue catastrófico por los problemas de sonido, ocasionados por algunas dificultades técnicas, lo que derivó en la reacción negativa de un público enardecido, que les tiró de todo, y solo pudieron tocar tres canciones: Eti Leda, Seminare, y Loco, ¿no te sobra una moneda?.

El primer show de Serú en el Luna Park

La banda tocó en el marco del Festival de la Fundación de la Genética Humana, en el cual también participaban artistas y bandas musicales como Nito Mestre, Pastoral, León Gieco y otros. Y si bien la popularidad y el cariño hacia el ex Sui Géneris y La Máquina de Hacer Pájaros hacía parecer que sería un concierto exitoso, las críticas de la época señalan que el sonido fue tan malo que los espectadores enojados le revolearon a los músicos las pilas de los grabadores que habían llevado para registrar el momento.

"Nos volaron a pilas", recordaba el bajista del grupo, Pedro Aznar, de acuerdo con una publicación en Clarín: "Pilas de linterna, las grandes, de cuando se usaban las pilas gordas, las que te lastimaban en serio...", remarcaba. Según el músico, "el sonido fue un desastre" por el "modo en que estaba armado el Luna Park en aquel entonces" y con "los equipos de la época".

"Imaginate que aún hoy es difícil hacer un buen sonido en el Luna... y en aquel momento ni te cuento. Era un galponazo atroz. Y me acuerdo que teníamos un entusiasmo y una confianza ... ¡Un entusiasmo y una confianza que nos los tuvimos que guardar donde el sol no brilla! Porque pensábamos que iba a estar todo bárbaro y que el material estaba buenísimo, y hubo un cortocircuito con la gente y no se entendió nada", contaba Pedro de aquel caótico inicio.

Serú Girán había sido la última banda en presentarse en el escenario, luego de Gieco, Mestre y los Desconocidos de Siempre, Horizonte, Pastoral, y los brasileños Casa das Maquinas. El bajista aseguró que solo llegaron a tocar tres canciones de su flamante repertorio en el Luna Park hasta que recibieron un aluvión de pilas: Eti Leda, Seminare, y Loco, ¿no te sobra una moneda?.



Así lo atestiguaron por lo menos las personas que tuvieron la posibilidad de estar presentes en aquel primer concierto que brindó la banda de rock que marcó a una generación de argentinos y latinoamericanos. Poco tiempo después, en noviembre de ese mismo año, Serú tocó en el Estadio Obras de Buenos Aires, el cual fue considerado por los fanáticos como su primer show formal.

El nuevo grupo hacía una apuesta fuerte por las melodías, las letras y los arreglos vocales. En 1979, lanzaron el disco emblema del rock argentino, el que desafió a una época y a un sistema pesado y cruel: La grasa de las capitales. "La grasa... fue como un foco puesto absolutamente acá, y hablaba de lo que pasaba acá, y era un aparente viraje completo hacia otro lado y era un zambullirse en la durísima realidad que nos tocaba vivir en aquellos tiempos. Parece que la gente dijo: 'Ah... ok, ahora sí, ahora te vi... ahora te creo.Y después fueron a comprar el primer disco... Yo creo que sí, que ahí se entendió", explicó Pedro.

¿Por qué se separó Serú Girán?

Tras una carrera meteórica con cuatro brillantes discos editados ("Serú Girán", de 1978; "La grasa de las capitales", de 1979; "Bicicleta", de 1980; y "Peperina", de 1981), el grupo más grande de rock argentino de la historia decidió ofrecer sus últimos conciertos en el porteño Estadio Obras, que quedaron registrados en el disco en vivo "No llores por mí, Argentina".





¿Cuáles fueron los antecedentes de la disolución de la banda? En principio se habla de que el primer desencadenante fue la supuesta ambición en ascenso

del grupo: Serú, exitoso en Argentina y Latinoamérica, había grabado algunas versiones de muchas de sus canciones más famosas en inglés para poder continuar su crecimiento en el mercado sajón, y se había presentado en un festival internacional de jazz que se llevó a cabo en Río de Janeiro.

Este fenómeno llevó a que el joven bajista de la formación argentina tomara coraje para mostrarle material que había grabado en un estudio casero a la estrella estadounidense, el jazz-rock Pat Metheny. Las buenas devoluciones que obtuvo de parte del guitarrista le dieron ánimo a Pedro Aznar para perfeccionarse, por lo que un día anunció a los miembros de la banda que se mudaría a Estados Unidos para estudiar en la prestigiosa escuela de música de Berklee.

Por entonces, presionados por algunos compromisos pre-acordados que se intervinieron por la decisión del bajista, Serú Girán anunció una serie de shows en Obras con la excusa de realizar una despedida temporaria de Aznar e ingresar en un impasse hasta definir cómo continuar. Entre otras alternativas, puertas adentro, se analizó su reemplazo por el uruguayo Beto Satragni, o buscar un guitarrista y que Lebón tocara el bajo. Sin embargo, finalmente se arribó a la conclusión de que lo mejor sería diluir paulatinamente el grupo.

Tras la salida de Aznar de Serú Girán, Charly y Lebón pusieron en marcha sus planes individuales para trabajar y lanzar sus carreras solistas, en tanto que Moro conformó un dúo con Satragni. En el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, el show benéfico realizado en plena Guerra de Malvinas, en mayo de 1982, el público comprendió que Serú Girán había llegado a su fin cuando vio que apenas participaron Charly y Lebón en nombre de la banda.

"Serú Girán es un grupo que cambia y hoy es la última vez que vamos a tocar así, pero las canciones no van a morir para nada. Quédense tranquilos", se escuchaba decir a Charly a su público en uno de sus últimos conciertos en vivo en representación del grupo.