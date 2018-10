#AltaTemporada Si tenés tu corazoncito geek-nerd-freak, montá la duodécima y final de The Big Bang Theory , seguida de bonus track: la segunda del spin-off Young Sheldon (hoy a las 22 por Warner Channel). Si estás para darle a un zombi insaciable, apuntale a la novena de The Walking Dead (hoy a las 22 por Fox). Si sentís empatía con un adolescente adoptado por una banda criminal, infiltrate en la tercera de Animal Kingdom (hoy a las 22 por AMC). Si te van los policiales británicos sesentosos, marcá la tercera de Endeavour, el joven Morse (hoy a las 22 por Film & Arts). Y si te van las reversiones noventosas, seguí la tercera de Lethal Weapon (mañana después de la medianoche por Warner Channel).

# TodosPodemosSer El Día del Estudiante Solidario, que organiza la ONG Conduciendo a Conciencia, recordará los doce años de la tragedia vial de Santa Fe, con recepción de donaciones, espectáculos de circo y shows de Los Tipitos y Ella Es Tan Cargosa, mañana desde las 17 en L a Trastienda.

#Festivalipsis El electrofestival Hyperlocal tendrá primero su versión británica con invitados argentinos (Tayhana y Aylú toca rá n mañana en Londres) y el 24/11 rebotará en La Confitería, con la londinense-nigeriana Klein como embajadora británica, junto a artistas locales sub-20 como Apofenia, Constanza Castagnet y Flor Con Venas.

#Pantallazos El Festival Internacional de Cine de la ciudad bonaerense de Maipú convidará proyecciones gratuitas e incluirá las secciones Escuelas, cámara ¡acción! y Las escuelas hacemos cine (desde hoy hasta e l 14/10, sedes y funciones en http:// ficmai.com ). Además, la ceremonia de los American Music Awards promete alfombras rojas, estatuillas, shows y presencias de Cardi B, Ed Sheeran, Dua Lipa, Camila Cabello, Imagine Dragons, Drake y más (mañana a las 21 por TNT).

#Cursos&Concursos Las exposiciones de menos de 12 minutos sobre ciencia, arte, tecnología, sociedad, educación y salud de las charlas TEDxRíodelaPlata harán escala este año el 5/11 en el Teatro Colón (sorteo de entradas gratuitas vía http:// acreditaciones.com.ar/tedxriodelaplata2018, hasta el 10/10). Además, el concurso de bandas Camino a Abbey Road extendió hasta el 16/10 el plazo de inscripción para quienes quieran grabar su disco en los clásicos estudios londinenses ( http:// caminoabbeyroad.com ).