El presidente Mauricio Macri le pidió a los empresarios “que militen” para que el Congreso nacional que “haga los deberes que hace décadas no hace” y apruebe “un presupuesto más sano y equilibrado”, como el que negocia la Cámara de Diputados y que es rechazado por un amplio arco de la oposición.

La exhortación del jefe de Estado fue hecha durante la presentación del programa “Argentina Exporta”, que tuvo lugar en el CCK y adonde se dieron cita empresarios de los más variados sectores así como también dirigentes políticos, entre los cuales estuvo la diputada Elisa Carrió con un destacado lugar en primera fila.

Desde el escenario del auditorio principal del centro cultural, Macri volvió a pedir disculpas por “el apoyo excepcional” que le pidió al sector exportador con las retenciones, “un impuesto que es totalmente destructivo y contracultural de lo que estamos queriendo poner” pero que, según dijo, fue necesario porque el país “tenía que equilibrarse en esta emergencia”.

“Por eso es importante que cada uno de ustedes milite para que en el Congreso la política haga de una vez por todas los deberes que hace décadas que no hace”, lanzó el jefe de Estado y luego reforzó: “Uno es un funcionario público y ustedes son sector privado. Trabajamos por el futuro de la Argentina pero cada uno hace su tarea. No más bolsos, no más cosas raras”.

El mandatario aprovechó para ratificar el rumbo de su economía de ajustes: “Estas dificultades que hemos enfrentado nos ha servicio para ratificar que, agarrando el timón fuerte y sin cambiar el rumbo, es la primera vez que la historia que la Argentina pasa una crisis de este tipo, con una devaluación del 100 por ciento”.

Además, se jactó de que la crisis transcurriera “sin cambiar de ministro de Economía ni de Presidente”. “No vinimos ni con corralitos ni confiscaciones ni cepos. Mantuvimos el rumbo y la convicción de que es por este camino”, reforzó.

“Hemos aprendido de nuestros errores. No podemos vivir de prestado ni vivir con más de los que tenemos”, dijo para defender su política de “déficit cero” y sostuvo que “la solución” es “generar empleo privado de calidad, a lo largo y ancho del país”.