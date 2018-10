Mucha emoción, corridas y miles de audios de whatsapp que anuncian lo que se viene en Trelew. Para empezar, una gestión exitosa con las autoridades de una provincia a tono con el gobierno nacional que pretendía requisar todos los micros que llegaran a la ciudad y no estaba garantizando la circulación gratuita de les asistentes al Encuentro. Ese temor fue pasando porque la gratuidad ya es un hecho, la cantidad de micros que llegarán en estas horas van a imposibilitar las requisas de cada persona que llegue, las casas sororas de Trelew ya están identificadas como tales (allí se podrá tomar agua o pasar al baño) y las escuelas están preparadas para recibir los 74 talleres que este año formarán parte de la nómina, con dos novedades, el de Mujeres y Fútbol y el de Libre determinación de los pueblos. El acto de apertura está pensado para las 10 de la mañana del sábado pero desde las 8 se estarán haciendo las acreditaciones. Los talleres comienzan a las 15 horas y a las 18 del sábado habrá una marcha contra travesticidios y transfemicidios; así está anunciada en la programación del Encuentro. Toda esta información mezclada con el dolor y la urgencia: el miércoles se conoció el femicidio de Patricia Parra, de 56 años, en General Roca, Río Negro, a horas de viajar al Encuentro de Trelew. Ayer, sus compañeras de la Multisectorial de Fiske Menuco donde participa la Corriente Clasista y Combativa que viajaría con ella al ENM, marcharon para pedir justicia. “No nos van a callar, vamos a luchar para que los jueces actúen en consecuencia y podamos creer en ellos, vamos a ser la voz vivaz de la compañera Patricia y de todas aquellas que no pudieron hablar. Vamos a ir al Encuentro atravesadas por este hecho, y volveremos más empoderadas. ¡No hay Ni una menos sin Emergencia Nacional!” dijeron en un comunicado que se difundió por las redes. Al mismo tiempo, el audio de una autoenunciada “presidenta de la unidad pro-vida de Chubut” describía el modo en que van a organizarse los y las antiderechos para intentar boicotear el Encuentro. Apelando al “santísimo” y arengando a la votación negativa al final de los talleres “para que no se terminen votando leyes como el divorcio, el aborto y la ESI”, la “presidenta” también reconoce que necesitarían 600 personas para organizar una resistencia eficaz pero solo cuentan con 120. Lástima. La marea feminista es enorme, imparable.

La rebelión de las flores

Una de las particularidades de este Encuentro es el llamamiento a nombrarlo Plurinacional, esto es, reconociendo la existencia de las diversas naciones que habitan el suelo argentino y latinoamericano en su diversidad étnica, con los pueblos originarios que son sistemáticamente perseguidos, criminalizados y marginados de sus propias tierras y saberes. En esto, las mujeres llevan adelante una lucha sostenida y son portadoras de una sabiduría ancestral que, en palabras de Moira Millán, una de las referentes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, ya no admite espera a su visibilidad. Debate que empezó en el Encuentro de Chaco el año pasado y que ahora fue motivo de tensiones y disputas hasta el final. Ayer, un comunicado de mujeres Mapuche Tehuelche del territorio ancestral de Puelwillimapu, hoy provincia de Chubut manifestaron: “hemos planteado esto como un maravilloso desafío a la Comisión Organizadora del 33° ENM, con ánimo de fortalecer este espacio para construir un verdadero protagonismo de todas. (…) Es así que hoy, con mucho pesar debemos anunciarles que el llamamiento para decidir en “el aplausómetro”, la Plurinacionalidad del Encuentro, propuesta que fue consensuada por la Comisión Organizadora, en la 3er plenaria de Lago Puelo, ha sido negada. La falta de respeto de su accionar nos duele e indigna, tal es así que la propuesta que hiciéramos para el acto de apertura, al que llamamos “La Ceremonia de las Flores” fue aceptada para desvirtuarla. Esta idea nace en nosotras para demostrar que las flores nativas representan la fuerza de las mujeres originarias como flores autóctonas de estos territorios; las pichi zomo (nuestras hijitas) iban a subir con nosotras al escenario, cada una con una flor que obsequiaría a las miembros de la comisión, ahora se nos dice que solo aceptarán a nuestras niñas con las flores, han decidido arrancarnos a nosotras, en un intento de acallar nuestra voz y nuestra propuesta. Somos esas flores, sobrevivientes al exterminio, les hemos enseñado a nuestras hijas que no somos malezas, plagas, “afeados yuyos”. Es por ello que proponemos la rebelión de las flores en un jardín plurinacional; sin opresores, sin racismo, sin patrones ni patronas. Invitamos a todas las mujeres que al igual que nosotras, desean la libre determinación de nuestros cuerpos, la libre determinación de los territorios, libre determinación de los pueblos, a parlamentar en el taller n° 42 porque NO dejaremos de luchar hasta que seamos plurinacional”. Del lado de la Comisión Organizadora del Encuentro niegan esta acusación y aseguran que es complejo articular el pedido de las compañeras indígenas pero al cierre de esta edición seguían debatiendo el espacio que tendrían en la apertura y cierre. Para

Claudia Korol, referente feminista de Abya Yala “estamos convencidas que será un paso histórico si el Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans se asume como plurinacional, reconociendo la diversidad de pueblos que habitan nuestros territorios y abriendo caminos para la descolonización de nuestras prácticas políticas y para nuestros modos de estar en el mundo. En la Patagonia Rebelde, en territorio mapuche, en la ciudad de Trelew, que guarda la memoria de los compañeros y compañeras que asumieron que la libertad es nuestro horizonte y nuestra acción cotidiana, tendremos la oportunidad de dar ese paso histórico, rompiendo las lógicas patriarcales y racistas de los Estados Nación fundados sobre la base de los genocidios de los pueblos originarios y negros primero, y luego dirigidos contra todas las rebeldías. El tiempo de la descolonización es ahora”. Como referentes del Abya Yala, viajarán a Trelew: Lolita Chávez, del Consejo de Pueblos K´iche´s de Guatemala, Adriana Guzmán, de Feminismo Comunitario y Antipatriarcal de Bolivia y María José Murphy, de Mujeres por la vida, Venezuela, entre otras.

El terror financiero

El colectivo NiUnaMenos va a tener una carpa activa todo el fin de semana donde tramar estrategias y elaborar herramientas para pensar el ajuste y achicamiento de un Estado que apremia a las poblaciones más vulnerables. “La asamblea NiUnaMenos tiene como convocatoria una pregunta: ¿qué hacer desde los feminismos frente a lo que vemos como una triple ofensiva: el terror financiero que nos ajusta y endeuda, la militarización de nuestros territorios y la avanzada religiosa? Nos parece fundamental hacer un diagnóstico feminista de la crisis, de la situación regional y proyectar un horizonte organizativo en relación a este movimiento que no deja de producir movilizaciones masivas en todo el mundo, que apuesta a fortalecer redes cotidianas y a reinventar las desobediencias” dice Verónica Gago, una de sus referentes, e invita a la asamblea el sábado a las 18 horas en la Plaza Centenario y a prepararse para articular con ELLA, un Encuentro Latinoamericano de Feminismo que se desarrollará por cuarta vez este año en La Plata (del 7 al 10 de diciembre). Su base es el intercambio de experiencias, de organización, de desobediencias diversas, disruptivas, movidas por el deseo de construir un feminismo político cada vez más transversal. “Desde NUM creemos que la marea verde acumuló una cantidad de cuerpos, voluntades y luchas. En Argentina se vienen realizando los Encuentros hace más de tres décadas, hay una gran trayectoria de militancia y organización, lo que pasó generó un eco grande a nivel regional así que por eso se decidió redoblar la apuesta y hacer un llamamiento para que se expanda la consigna AbortoLegalYa como una consigna regional. Creemos que ELLA será un espacio para poner en común las experiencias, la inteligencia que se activa de forma colectiva en clave latinoamericana, a diferencia de lo que sucede a nivel federal con los ENM” dice Julieta Luque, referente de NUM. Van a estar sábado y domingo de 11 a 17 con diferentes organizaciones, colectivos, partidos políticos (mujeres originarias, colectivos afro, sindicalistas, disidencias sexuales, medioactivismo, colectivos latinos, etc.) para conocer la articulación de los diferentes feminismos que conforman el movimiento en clave latina.

A correr la bola

El taller Mujeres y fútbol promete una convocatoria muy alta, por el auge que ha tenido en los últimos años la apropiación de los feminismos de un deporte asociado al mundo masculino y patriarcal. Antonella, de la agrupación Aule Humanidades y estudiante del profesorado de Educación Física de la Universidad de La Plata, fue quien lo propuso. Ella dice: “Con el fútbol hablamos de herramientas de empoderamiento para nosotres, mujeres e identidades disidentes. La expectativa que genera el taller es la de discutir en contextos neliberales, contextos que nos golpean, cómo el deporte genera inclusión y espacios donde sentirnos acompañades. Generalmente hay tantas mujeres e identidades disidentes organizadas alrededor del fútbol porque es el espacio de poder que el patriarcado ha tenido históricamente, que es el que hoy un varon cis reconoce como su espacio de dominación y como su lugar en el mundo. Esa negación que hemos tenido siempre al deporte hace en parte que hoy sintamos la necesidad de habitar ese espacio y hacerlo nuestro. Con el fútbol se da la adrenalina que estás jugando el juego del patriarcado y podés ser igual o mejor que ellos”. El taller se desarrollará en la Escuela n° 431, en Marconi 1324. Para conocer el resto de los talleres y actividades culturales que cierran con la gran marcha final de cierre, se puede entrar al Facebook: 33 Encuentro Nacional de Mujeres o visitar la página encuentro demujeres.com.ar