En el marco de la campaña para eliminar el artículo 85 del Presupuesto 2019 por el cual el gobierno nacional pretende cobrarles impuesto a las ganancias, representantes de la Federación de Mutuales de la Provincia de Santa Fe fueron recibidos ayer por concejales en el Palacio Vassallo. El presidente de la Federación, Víctor Rossetti, y el secretario, Santiago Serrati, expresaron su preocupación por la avanzada del gobierno nacional sobre un sector que, como se encargaron de remarcar los mutualistas, no tiene fines de lucro y además sostienen clubes y escuelas, brindan salud, recreación, trabajo genuino y beneficios a los sectores más vulnerables. “Rosario no es una ciudad más, es la capital nacional del mutualismo, son más de 80 mutuales que brindan el servicio de ayuda económica, que estaría siendo gravado por la pretensión del gobierno. Por eso en la reunión les hicimos notar que los excedentes que se producen por la prestación del servicio de ayuda económica no son una ganancia, es aplicado a subsidiar las otras prestaciones” señaló Serrati.

Los concejales Horacio Ghirardi (PS), Pedro Salinas (Ciudad Futura) y los integrantes del interbloque Nacional y Popular, Eduardo Toniolli, Norma López y Osvaldo Miatello, participaron junto al presidente Alejandro Roselló (PRO) del encuentro con los mutualistas. “Vinieron con una gran preocupación, que compartimos, sobre la incorporación en el proyecto de ley de Presupuesto de un artículo donde se eliminan las exenciones, y por lo tanto pasarían a aplicarles el impuesto a las ganancias como a una entidad financiera convencional, otra de las medidas que se suman para favorecer a determinados actores que deben estar interesados en la cartera de beneficiarios que trabajan con las mutuales”, señaló Ghirardi.

El concejal Toniolli dijo que los mutualistas también rechazan la pretensión del gobierno nacional de mantener el artículo con algunas reformas. “Ellos plantean claramente que las mutuales y cooperativas no tienen ganancias, si no que tienen excedentes que orientan a actividades sociales, y en el marco de la negociación propusieron redoblar los aportes de algunos tributos que están pagando, que representaría un monto similar o superior, que el gobierno no aceptó”, contó el edil justicialista. “Esto demostraría que no es un problema presupuestario, sino que hay una intención manifiesta de comerles mercado por parte de algunas entidades financieras”, consideró Toniolli, para quien las mutuales son “herramientas financieras populares”.

Durante el encuentro con los ediles, los mutualistas les recordaron que en algún momento se pavimentaron varias calles de la ciudad a través de los préstamos otorgados por el Banquito Ferroviario y otras entidades. También hicieron referencia al compromiso que asumieron las mutuales para construir panteones, alrededor de 110 mil nichos.

“Todo el compromiso que tienen las mutuales que no son entidades financieras, no es equiparable”, dijo Serrati a Rosario/12. “Desconocen la identidad propia del mutualismo y el cooperativismo”, planteó.

Al término de la reunión, Roselló se comprometió a gestionar una entrevista con el diputado nacional santafesino, y titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Luciano Laspina. Y si bien no hubo tiempo para motorizar un proyecto de declaración para apoyar el reclamo de los mutualistas en la sesión de ayer, varios concejales adelantaron que lo harán el próximo jueves.