A pocos días del primer aniversario del hallazgo del cuerpo Santiago Maldonado en el río Chubut, su hermano Sergio se refirió al tema. "Las novedades que hay en la causa no son las mejores: rechazos a la recusación de la fiscal, pedimos apelar y fue rechazado. Todas las instancias se hacen eternas", afirmó. "Mientras tanto pasa el tiempo y se van borrando las pruebas. Todo lo que presentás no tiene sentido porque lo rechazan", agregó.

El cuerpo sin vida de Santiago Maldonado apareció en el río Chubut el 17 de octubre de 2017. 78 días antes había sido visto por última vez en medio de una represión de Gendarmería contra miembros de la comunidad mapuche. “Es una fecha complicada, trae muchos recuerdos, me moviliza, aunque quisiera pensar en otra cosa. Son recuerdos muy vivos. Espero a medida que pase el tiempo, sea más llevadero”, consideró su hermano, quien dijo que no impulsa un acto por el aniversario. “Cada uno lo toma como lo siente”, aseguró, y estimó que “cada cual lo toma como un hijo o un hermano” desde la solidaridad expresada tras la represión contra mapuches del 1º de agosto del año pasado.

Maldonado criticó la inacción judicial en la causa, que se mantiene caratulada como desaparición forzada de persona. “Al menos tenemos eso, pero sumamos rechazos”. Recordó que la recusación de la fiscal está en manos de la Corte de la Suprema y que Casación debe decidir si acepta o no el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que dio por válidas las escuchas telefónicas realizadas al hermano del artesano de 28 años.

“La ilegalidad la transforman algo legal. La Justicia parece funcional a lo que le dice el Gobierno. ¿Cómo vamos a poder avanzar si la Justicia da vuelta todo?”, reflexionó Maldonado. “Menem quedó libre, y hay arrestos que no son imparciales”, remarcó. También apuntó a la autopsia realizada a su hermano. “En la autopsia dicen que el cuerpo al ser hallado tenía signos de conservación. Quiero una explicación cuando hay una diferencia de 83 grados en el agua respecto de la temperatura necesaria para conservar un cuerpo”, apuntó.

Al respecto, dijo que “la profundidad es baja. Santiago llevaba una tira en la campera que se tendría que haber salido, no tenía guantes y morral, las zapatillas estaban perfectas”. También mostró sus dudas sobre el lugar del hallazgo. “No digo que fue plantado, pero para mí el cuerpo no estaba ahí”. Recordó que hubo rastrillajes en esa zona el 25 de agosto y el 18 de septiembre de 2017. “No ven nada y resulta que lo encuentran a la vista de todos después de 78 días. Si estuvo ahí todo el tiempo y nunca lo vieron, ¿quién es el responsable? El Estado”.

También criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defensora a ultranza de lo actuado por Gendarmería. “Ella hablaba de la RAM, hoy no habla nadie. Y si lo escondieron los mapuches, no hay un responsable”. Aseguró que a la funcionaria “deberían hacerle un psicotécnico” porque “está desquiciada, varía y dice payasadas”, como que “los ingleses financian a la RAM”. Y afirmó que “no me preocupa su intelectualidad, sino su perversidad”.

Además, dijo que “no se puede esperar que Bullrich actué de otra manera, dice lo que dijo de Rafael Nahuel y la pólvora”, respecto del joven mapuche muerto en un operativo de Prefectura. “Le falta el respeto a su familia, como a nosotros, igual que esa diputada que habló de Walt Disney”, en alusión a Elisa Carrió, quien había comparado, en tono risueño, el estado del cuerpo de Maldonado con la supuesta conservación del famoso dibujante tras su muerte.

A su vez, elevó las críticas a Mauricio Macri. “Por encima de ella está el presidente”. Estimó que “hay que ver cómo contrarrestar esto, con un presidente que pide plata afuera y festeja cuando acá hay gente que no tiene para comer. Gobierna para la bicicleta financiera, se burlan de todos nosotros”.

Finalmente, por FM La Patriada, reafirmó la idea en no hacer un acto de recordación. “Es un día muy triste y no me da para hacer nada, no lo considero”, afirmó, y rememoró la incertidumbre de esos casi tres meses desde la desaparición: “Me da mucha tristeza, hasta que lo identificaron no sabíamos si era”.